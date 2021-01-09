Bip nedir, nasıl kullanılır? Bip'te hangi özellikler bulunmakta?
İnternet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması olarak karışımıza çıkan Bip nedir, nasıl kullanılır? Bip'te hangi özellikler bulunmakta?
GÜNDEM 09.01.2021, 17:54
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Turkcell BiP Nedir ve Turkcell BiP Nasıl Kullanılır sorusu vatandaşlarca da merak konusu olmaya devam ediyor.
Bip uygulaması anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşmenin yanı sıra, caps, silinen mesaj, grupça mesajlaşma, konum paylaşma, para transferi özellikleri bulunuyor.
Uygulama teke tek mesajlaşmanın yanı sıra grup olarak ta nternet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşma imkanı sunuyor.
Bip'te ayrıca IBAN, hesap no gibi karışık işlere girmeye gerek kalmadan para transferi özelliği de bulunuyor.
Keşfet bölümü ile spor, moda veya teknoloji gibi ilgi alanlarınıza dair son gelişmeleri takip edebilisiniz.
Uygulamada ayrıca oyunlar da bulunuyor. Sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooter ve çok daha fazlası BiP oyun kategorisinde
Son olarak, MSN uygulamasından da bildiğimiz titreşim özelliği, bu uygulamada da var.
Bip uygulamasını kullanmak için indirmeniz gerekiyor.
Telefonunuzda Appstore, Appmarket veya Google Play Store olması gerekiyor.
Bunun dışında, BIP yazıp 2222’ye ücretsiz gönderdikten sonra, gelen linke tıklayarak indirebiliyorsunuz.
Son olarak, uygulamayı bilgisayarınızdan veya tabletinizden sitesi üzerinden kullanabiliyorsunuz.
Uygulamayı indirdikten sonra, yukarıda belirtilen tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz.
Bip uygulaması anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşmenin yanı sıra, caps, silinen mesaj, grupça mesajlaşma, konum paylaşma, para transferi özellikleri bulunuyor.
Uygulama teke tek mesajlaşmanın yanı sıra grup olarak ta nternet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşma imkanı sunuyor.
Bip'te ayrıca IBAN, hesap no gibi karışık işlere girmeye gerek kalmadan para transferi özelliği de bulunuyor.
Keşfet bölümü ile spor, moda veya teknoloji gibi ilgi alanlarınıza dair son gelişmeleri takip edebilisiniz.
Uygulamada ayrıca oyunlar da bulunuyor. Sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooter ve çok daha fazlası BiP oyun kategorisinde
Son olarak, MSN uygulamasından da bildiğimiz titreşim özelliği, bu uygulamada da var.
Bip uygulamasını kullanmak için indirmeniz gerekiyor.
Telefonunuzda Appstore, Appmarket veya Google Play Store olması gerekiyor.
Bunun dışında, BIP yazıp 2222’ye ücretsiz gönderdikten sonra, gelen linke tıklayarak indirebiliyorsunuz.
Son olarak, uygulamayı bilgisayarınızdan veya tabletinizden sitesi üzerinden kullanabiliyorsunuz.
Uygulamayı indirdikten sonra, yukarıda belirtilen tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz.
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