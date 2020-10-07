BioNTech şirketinden önemli adım! Covid-19 aşısı için ruhsat atağı

BioNTech, yetişkinlerde uygulanan klinik öncesi ve klinik deneylerden alınan sonuçların ‘cesaret verici’ olduğunu açıkladı.

BioNTech, aşı ruhsatı için başvuran ilk Alman şirketi, uluslararası alanda ise AstraZeneca ile birlikte ikinci şirket oldu. Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech aşı adayının etkin maddesi BNT162b2’yi ‘Rolling Review’ adı verilen bir süreçle inceleyeceğini bildirdi. Bu süreçte, klinik deneyde elde edilen veriler sürekli olarak ajansa aktarılarak incelemeye tabi tutuluyor. Ajansın ruhsat vermesi halinde aşının üretimine en kısa sürede başlanacak. Nisan ve Mayıs ayında yaşları 18 ile 55 arasında değişen 60 sağlıklı gönüllü üzerinde denemelerin yapıldığını açıklayan yetkililer aşının koronavirüsüne karşı vücutta bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini duyurdu.

