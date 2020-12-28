BioNTech, Pfizer, CoronaVac! İşte koronavirüs aşılarının doz fiyatları
Statista'nın yaptığı araştırmaya göre, 1 doz aşının ne kadar olduğu açıklandı.
GÜNDEM 28.12.2020, 21:53
Bir doz korona virüs aşısının ne kadar olduğu belli oldu. Statista tarafından yapılan çalışmada 6 farklı aşının fiyatları açıklandı.
Moderna'nın mRNA-1273 isimli aşısı 37 dolar olarak belirlendi. Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının ise 30 dolar olduğu belirtildi.
Amerikalı şirket Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in CEO'su olduğu BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği BNT162b2 isimli aşı 20 dolar olarak belirlendi.
İşte diğer aşıların fiyatları...
Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı ve Amerika- Belçika ortaklığındaki Johnson&Johnson aşısı 10 dolar olarak belirlendi.
En uygun aşı ise İngiltere ve İsveç ortaklığında 4 dolarlık fiyatıyla AstraZeneca oldu.
Moderna'nın mRNA-1273 isimli aşısı 37 dolar olarak belirlendi. Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının ise 30 dolar olduğu belirtildi.
Amerikalı şirket Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in CEO'su olduğu BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği BNT162b2 isimli aşı 20 dolar olarak belirlendi.
İşte diğer aşıların fiyatları...
Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı ve Amerika- Belçika ortaklığındaki Johnson&Johnson aşısı 10 dolar olarak belirlendi.
En uygun aşı ise İngiltere ve İsveç ortaklığında 4 dolarlık fiyatıyla AstraZeneca oldu.
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