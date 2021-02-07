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BioNTech aşısında büyük şüphe

AB'nin Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşıya, geleneksel yöntemlerle üretilen aşıları tercih etmek istemeleri sebebiyle sıcak bakmadığı iddia edildi.

GÜNDEM 07.02.2021, 22:36
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BioNTech aşısında büyük şüphe
Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşıya, AB üyesi ülkelerin çeşitli nedenlerle sıcak bakmadığı iddia edildi.

Alman Süddeutsche gazetesi, WDR ve NDR televizyon kanallarının ulaştığı gizli belgelere dayandırdıkları haberde, nedenler arasında, şirketin fazla sorumluluk almak istememesi, eksi 70 derecede muhafaza edilmek zorunda olması ve yeni mRNA teknolojisi kullanmak yerine geleneksel yöntemleri tercih etmeleri gösterildi.

Alman Süddeutsche gazetesinin haberinde, geçen yılın ekim ayına kadar uzmanların mRNA teknolojisine çok şüpheyle yaklaştıkları vurgulanırken geleneksel yöntemlerle üretilen aşıların tercih edilmesi tavsiyesinde bulunulduğu iddia edildi.
Ayrıca haberde BioNtech aşısının diğer aşılara kıyasla daha pahalı olmasının da ilk başta tercih edilmemesinde etkili olduğu kaydedildi. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin aşı siparişi vermede geciktiği ve bu nedenle kamuoyunda yoğun eleştiri aldığını da vurgulandı.

Öte yandan, Yougov araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, Almanların hükümetin koronavrirüs kriz yönetiminden memnuniyetinin her geçen gün azaldığı tespit edildi. Ankette, Almanların geçen yıl nisan ayında yüzde 67'sinin kriz yönetiminden memnun olduğunu ifade ederken, bu oranın şu anda yüzde 50'ye düştüğü kaydedildi.
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