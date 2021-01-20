BioNTech aşısı mutasyonlu virüse karşı etkili mi? Açıklama geldi

Pfizer/BioNTech aşısı, İngiltere'nin ardından birçok ülkede ve Türkiye'de görülen mutasyonlu virüsü yenebileceği açıklandı.

Pfizer/BioNTech, geliştirilen aşının mutasyon geçirmiş koronavirüse karşı etkili olacağını açıkladı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Pfizer ve BioNTech'in birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının, İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türünde etkili olduğunu açıkladı.

