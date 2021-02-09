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Bingöl Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere eleman alacağını duyurdur. Başvurular için bugün son gün...
GÜNDEM 09.02.2021, 13:10
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Başvurular www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak.
Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Söz konusu duyuruda "Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır." denildi.
Son başvuru tarihi 12.02.2021
Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Söz konusu duyuruda "Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır." denildi.
Son başvuru tarihi 12.02.2021
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