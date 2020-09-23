Bingöl Solhan’da hafızlar belgelerini aldı
Bingöl’ün Solhan ilçesinde eğitimlerini tamamlayan hafızlar belgelerini aldı.
GÜNDEM 23.09.2020, 13:07
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İlçede bulunan 15 Temmuz Şehitler Hafızlık Kur’an Kursu ilk mezunlarını verdi. Hafızlık eğitimlerini tamamlayan Aleyna Genç ve Hanım Alp yapılan törenle belgelerini aldı. Kaymakamlıkta yapılan törene, Solhan Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, İlçe Müftüsü Muharrem Dutar ve kurs yöneticisi Meryem Zeyrek katıldı. Eğitimlerini tamamlayan Genç ve Alp’a belgelerini kaymakam Kıyıcı verdi.
Eğitim alanların yetişmesi için her türlü maddi ve manevi desteği vermeye çalıştıklarını aktaran kaymakam Kıyıcı, destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek, devamının geleceğini aktardı.
İlçe Müftüsü Muharrem Dutar ise, "Hafızlar kervanına katılan yavrularımızı ve değerli hocalarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Şuan itibariyle 10 öğrencimiz hafızlıklarını ikmal ederek sınava yönelik özel çalışma yapmaktadır" diye bilgi verdi.
Eğitim alanların yetişmesi için her türlü maddi ve manevi desteği vermeye çalıştıklarını aktaran kaymakam Kıyıcı, destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek, devamının geleceğini aktardı.
İlçe Müftüsü Muharrem Dutar ise, "Hafızlar kervanına katılan yavrularımızı ve değerli hocalarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Şuan itibariyle 10 öğrencimiz hafızlıklarını ikmal ederek sınava yönelik özel çalışma yapmaktadır" diye bilgi verdi.
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