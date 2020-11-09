Türkiye'nin 27. ve son başbakanı olan Binali Yıldırım aynı zamanda 28. TBMM Başkanı olarak görev yaptı. AK Parti'de kritik görevlerde bulunan Binali Yıldırım'ın ismi Hazine ve Maliye Bakanı olarak geçiyor. Binali Yıldırım'ın siyasi kariyeri, hayatı merak ediliyor. Binali Yıldırım kimdir diye merak ediyorsanız biyografi içeriğimizde detaylara yer verdik. Binali Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nerelidir? sorularının cevaplarını da bulabilirsiniz. İşte Binali Yıldırım kimdir? Biyografi içeriği...

Binali Yıldırım 20 Aralık 1955 Kayıköy, Refahiye doğumludur. Türkiye Cumhuriyeti 27. ve son başbakanı, 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı ve AK Parti'nin üçüncü Genel Başkanı. Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı görevine Mayıs 2016'da başladı. Başbakanlık görevinden önce 2002-2013 ve 2015-2016 yılları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görevlendirildi. Ayrıca 2014 ve 2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Yıldırım, 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul milletvekili seçilmeden önce 1994 ve 2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri'nde genel müdür olarak görev yaptı. Abdullah Gül tarafından kurulan 58. ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 59. hükûmetlerde Ulaştırma Bakanlığı'na getirilerek Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren gibi birçok projeyi yönetti. 2004'teki Pamukova tren kazası sonrasında ağır eleştirilere maruz kaldı.

2013'te hükûmetteki görevinden ayrılan Yıldırım, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den İzmir'de belediye başkan adayı olsa da seçilemedi. Partisinde uygulanan üç dönem kuralından dolayı Haziran 2015 genel seçimlerine katılamadı ancak Kasım 2015'teki genel seçimlerde kuralın esnetilmesiyle tekrar meclise girdi ve 64. Hükûmet'te tekrar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak yer aldı. Ahmet Davutoğlu'nun istifası üzerine Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede partisinin genel başkanı seçilerek 65. Hükûmet'te başbakanlık görevine başladı. Başbakanlığının ilk aylarında ülkesinde bir darbe girişimi gerçekleşti.

Erdoğan'ın sadık bir destekçisi olan Yıldırım, "düşük profilli" bir başbakan olarak anıldı ve elinde tuttuğu başbakanlık makamına son verip parlamentonun gücünü azaltarak Erdoğan'a daha fazla güç veren bir başkanlık sistemine destek verdi. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda başkanlık sisteminin kabülünden sonra 3. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Kongresi'nde istifa ederek AK Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa etti ve yerine Erdoğan seçildi. Temmuz 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı seçildi. Şubat 2019'da bu görevinden istifa ederek 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul belediye başkanı adayı oldu ancak seçilemedi. 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için AK Parti'den tekrar aday gösterilmiştir ancak tekrarlanan seçimde de seçilmedi.

