Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı

Koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yerel seçimlerde rakibi olan Binali Yıldırım telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Binali Yıldırım'da geçtiğimiz aylarda eşi ile birlikte koronavirüs testi pozitif çıkmış bir süre tedavi görmüş 19 Eylül'de de Covid-19 testi negatife dönmüştü. Tedavi sürecinde Ekrem İmamoğlu da Yıldırım'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. 23 Ekim'de üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tedavisi hastanede devam ediyor.

Çok sayıda siyasi İmamoğlu'nu telefonla arayarak ve sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

