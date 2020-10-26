Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı
Koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tedavisi hastanede devam ediyor. Yerel seçimlerde rakibi olan Binali Yıldırım, İmamoğlu'nu telefon arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
GÜNDEM 26.10.2020, 17:35
Koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yerel seçimlerde rakibi olan Binali Yıldırım telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Binali Yıldırım'da geçtiğimiz aylarda eşi ile birlikte koronavirüs testi pozitif çıkmış bir süre tedavi görmüş 19 Eylül'de de Covid-19 testi negatife dönmüştü. Tedavi sürecinde Ekrem İmamoğlu da Yıldırım'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. 23 Ekim'de üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tedavisi hastanede devam ediyor.
Çok sayıda siyasi İmamoğlu'nu telefonla arayarak ve sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çok sayıda siyasi İmamoğlu'nu telefonla arayarak ve sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|6
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Menemen Belediyespor
|6
|5
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü