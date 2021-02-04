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Binaların yüzde 65’i yüksek riskli

Saadet Partisi Güngören İlçe Başkanlığı, Güngören ile ilgili bir deprem ve kentsel dönüşüm analiz raporu yayınladı.

GÜNDEM 04.02.2021, 04:33
Binaların yüzde 65’i yüksek riskli
Güngören’le ilgili çarpıcı rakamların ortaya konduğu 45 sayfalık raporda, Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm süreci de detaylı olarak incelendi. Rapora göre 11 bin 150 apartmanın bulunduğu Güngören’de olası bir İstanbul depreminde, ilçedeki binaların 7 bin 300 tanesinin büyük hasar göreceğine işaret edildi.
Saadet Partisi Güngören İlçe Başkanlığı, ilçedeki sorunlara yönelik yeni raporlar hazırlayıp çözüm önerileri geliştirmeye devam ediyor. Son olarak Saadet Partisi Güngören İlçe Başkanlığı, ilçeyle ilgili bir deprem ve kentsel dönüşüm analiz raporu yayınladı. 45 sayfalık raporda depremle ilgili çarpıcı rakamlar ortaya kondu. Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm sürecinin de detaylı olarak incelendiği raporda, Güngören ilçesindeki konut istatistikleri ve deprem analizlerine yer verildi. Rapora göre 11 bin 150 apartmanın bulunduğu Güngören’de olası bir İstanbul depreminde, ilçedeki binaların 7 bin 300 tanesinin büyük hasar göreceğine işaret edildi. Resmi kurumlar ve Güngören Belediyesi’nin kaynaklarından elde edilen bilgilerle hazırlanan rapor, Saadet Partisi Güngören İlçe Başkanlığı tarafından internet üzerinden de paylaşıldı.
Güngören’de deprem ve kentsel dönüşüm analiz raporu hakkında basın açıklaması yapan Saadet Partisi İlçe Başkanı Muhammet Resuloğlu, İstanbul’da beklenen büyük depreme hazırlık yapabilmek için gerek İstanbul gerekse de Güngören’in tamamında kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Kentsel dönüşümden kastımız ilçe genelinde stratejik bir planlama ile “kentsel tasarım”dır.” diyen Resuloğlu, “Güngören genelinde yapılması gerekli olan planlama sadece Tozkoparan Mahallesi’nde yapılmak istenmektedir. Tabii ki bu iyi bir şey gözükse de Güngören’in şu sorunlarını ortadan kaldırmayacaktır” dedi.
7,5 büyüklüğünde Senaryo depremi için güngören ilçesi, mahalle bazlı bina hasar tahminleri
İlçe genelindeki riskli binanın oldukça fazla olduğunu vurgulayan Resuloğlu, “Deprem hususunda yetkililer; Marmara’da olabilecek bir depremin büyüklüğünün 7,2 ve üzerinde olacağını söylüyor. Deprem bilimcilerinin bu önemli hatırlatmalarının yanı sıra İBB’nin 2002 yılında Japon JICA firmasıyla ortaklaşa hazırlattığı rapora göre 9.538 binada yapılan taramalarda 7.300 bina riskli olarak kayıtlara geçmiştir. Belediyemizin verdiği bilgilere göre ilçemizde 11 bin 150 adet bina bulunmaktadır. Bu binaların 7 bin 300 tanesi beklenen büyük Marmara Depremi’nde Allah korusun yıkılması ya da büyük hasar alması olası binalardır; yani ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 65’i son derece yüksek riskli binalarda yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.
Tozkoparan’da başlatılan kentsel dönüşümün de raporda geniş şekilde incelendiğini belirten Resuloğlu, “Tozkoparan’da yapılacak “Kentsel Dönüşüm”ün Güngören’imizin sorunlarına çözüm olabileceğine sizler inanıyor musunuz?” sorusunu sordu. Resuloğlu şöyle devam etti: “Güngören’de onlarca problem dururken tamamı kamuya ait 0,8 hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm neden yapılmaktadır? Yoksa bu alan üzerinden başlatılan yerinde dönüşüm üzerinden “kentsel dönüşüm” algısı mı oluşturulmak isteniyor?  Tozkoparan’daki tamamı kamuya ait olan bu alanda 141 adet lüks konut ve 3 adet işyeri yapımı planlanmaktadır. Tozkoparan’da riskli alanlarda yaşayan vatandaşlarımız, tamamı kamuya ait bu alanda yapılacak olan lüks konutlardan nasıl faydalanacaklardır? Bu konu tam bir muamma olarak ortada durmaktadır. 10,4 hektarlık alanın da yaklaşık yüzde 80’i kamuya aittir. Bu alanda da çok lüks konutlar yapılacağı hususunda kamuoyunda ciddi tereddütler vardır. Bu alanda da çok lüks daireler yapılırsa evine iaşesini getirmekte zorlanan vatandaşlarımız, yapılan konutlardan nasıl faydalandırılacaktır?”
Resuloğlu, açıklamanın sonunda, “Güngören Saadet Partisi İlçe Başkanlığı olarak Tozkoparan’da yapılan kentsel dönüşümün nihayetinde “rantsal” olmamasını temenni ediyoruz. Yapılan bu yerinde dönüşümün vatandaş lehine sonuçlanmasını canı gönülden arzuluyoruz. Böyle olması durumunda da her türlü siyasi desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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