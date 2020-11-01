Binaları sağlam yapmaktan başka çare yok

Türkiye’yi hüzne boğan depremi değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, Türkiye’nin deprem açısından riskli bir konumda olduğunu ve devletin deprem konusunda etkili politikalar üretmesi gerektiğini ifade etti.

Bu anlamada kentsel dönüşümün düzgün yapılırsa bir fırsat olduğunu ifade eden Osmanşahin, alınması gereken tedbirleri, “Binalarımızı sağlam yapıp arama kurtarma yapmayacak noktaya gelmeliyiz” sözleriyle özetledi.

Türkiye, geçen gün İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Üzücü depremde çok sayıda vatandaşımız enkaz altında kalıp hayatını kaybederken, Türkiye’deki deprem ve çürük bina gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, İzmir’de yaşanan depremin ardından Millî Gazete’ye özel açıklamalarda bulundu. Ege Denizi’nde meydana gelen depreme ilişkin olarak önceden bir beklenti içerisinde olunup olmamasına dair sorumuzu cevaplayan Prof.Dr. Osmanşahin, riskli olan yerlerin bilindiğini, bu alanların içinde dün depremin meydana geldiği bölgenin deprem beklenen birisi olduğunu söyledi. Yer altındaki hareketliliğin gözlenebildiğini belirten Osmanşahin, “Riskli olan yerleri biliyoruz. Yer altı hareketlerini biliyoruz. Ancak olası bir depremin şiddeti bilemiyoruz” dedi.



Deprem riskine karşı etkili önlemlerin alınmasının gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, yapılan binaların deprem gerçeği göz önüne alınarak inşa edilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı. Osmanşahin alınması gereken tedbirleri, “ Binalarımızı sağlam yapıp arama kurtarma yapmayacak noktaya gelmeliyiz” sözleriyle özetledi. AFAD’ın verilerine göre dün Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan depremin ardından üç yüzü aşkın artçı sarsıntı yaşandı. Ege’de meydana gelen deprem İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik gibi şehirlerimizde de hissedildi.



* İzmir’de meydana gelen ve tüm Türkiye’yi hüzne boğan depremin ardından sorularımıza cevap veren deprem uzmanı Osmanşahin, kentsel dönüşümün düzgün yapılırsa büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye’nin deprem açısından riskli bir konumda olduğunu kaydeden Osmanşahin, “Etkili bir tedbir politikası üretemiyoruz. Tedbir şart” ifadelerini kullandı.

