Bina hasar tespiti nasıl yapılır? Hasar tespiti başvurusu ve sorgulama

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gören binalar gündeme geldi. Depremden etkilenen depremzedeler binaların hasar tespiti için araştırma sürecine girdi. Sürecin nasıl yönetileceğine dair bir fikri olmayan vatandaşlar bina hasar tespiti nasıl yapılır? Hasar tespiti başvurusu nereye yapılır? Sorularını sıkça sormaya başladı. Bizde depremzedeler için bu sorunun cevabını aramalarını yardımcı olmak için kısa bir bilgilendirme içeriği hazırladık.



Öncelikle şunun iyi bilinmesi gerekiyor; Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirme kapsamına girmez. İzmir depremi sonrasında 2'şer kişilik yaklaşık 600 kişiden oluşan ekipler oluşturuldu. Bu ekipler öncelikle Bayraklı, Bornova ve Seferihisar'da hasar tespit çalışmalarında bulundu. Bu ilçeler haricinde ise AFAD kriz merkezine bağlı 17 adet irtibat bürosuna yapılacak başvurular sonrasında tespitlerde bulunuluyor.



30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminden dolayı hasar alan binanız varsa veya hasar aldığını düşünüyorsanız ve bina hasar tespiti yaptırmak istiyorsanız panik yapmanıza gerek yok. Deprem, sel, heyelan gibi afetler sonrası herhangi bir başvuruda bulunmanıza gerek yoktur. Tüm bu süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yürütüyor. İlgili bakanlık herhangi bir şart aranmaksızın hasar tespit çalışmalarına başlıyor.



Fakat bina hasar tespiti yaptırmak istiyorum diyorsanız ilgili kurumlar ile iletişime geçebilirsiniz;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 Hattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 444 40 35 Hemşehri İletişim Merkezi

İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Santral - 0232 341 6800

Bayraklı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde ve ilçe kaymakamlıklarında kurulan hasar tespit başvuru masaları



Deprem sonrası hasar gören binaların hasarları muhtarlıklar veya kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılacak. Depremde hasar gören binanızın son durumunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hasar tespit sorgulama https://hasartespit.csb.gov.tr/ sayfasına girip T.C. kimlik numarası, askı kodu veya adres bilgileri ile bilgi almak alma şansınız bulunuyor.

Öte yandan, yetkililer artçı sarsıntılar devam ettiği için hasar tespit çalışmalarının bitene kadar vatandaşların evlerine girmemeleri noktasında uyarılarda bulunuyor. Bakanlık, hasar tespit çalışmalarını 10 gün içerisinde bitirmeyi hedeflediğini açıkladı.



Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.

Hasar tespit sürecinde binalara verilen hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılmasına ilişkin verilen değerlendirme raporları sonrası ne gibi işlemler yapılıyor?

Hasar tespit sürecinde binalara verilen değerlendirme raporları sonuçları muhtarlıklar ve/veya kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılır.

Vatandaş askıya çıkan listelerde ‘‘benim ismim yok’’ deyip itiraz edebiliyor mu, ediyor ise süreç nasıl işliyor?

Açıklanan sonuçlara, askıya çıktığı gün itibari ile 30 günlük yasal sürede AFAD İl Müdürlüğüne ya da kaymakamlıklara dilekçe ile itiraz edilebilir.

İtiraz dilekçesi sonrasında yapılacak işlemler nelerdir?

Görevlendirilecek farklı bir teknik heyetçe olay mahalline gidilerek yine gözlemsel bir çalışma olan hasar tespit işlemi gerçekleştirilip; nihai olan değerlendirme itiraz hasar tespiti yapılır.

Binada tadilat yapılacaksa veya yıkılacaksa ne kadar sürede yapılıyor, vatandaşa bu süre içerisinde hangi destekler sağlanıyor?

Acil yıkılması gereken binalar yetkililerce derhal boşalttırılarak yapı sahibine bildirilir. En çok 3 gün içerisinde mal sahibi tarafından yıkılmadığı takdirde bu binalar yetkililer tarafından yıktırılır.

Ayrıca fen ve sanat kurallarına göre güçlendirmesi veya onarımı mümkün olan yapıların 1 yıl içerisinde tadilatı yapılarak oturulmasına müsaade edilir.

Konuya ilişkin olarak AFAD İl Müdürlüğünce binaların hasar durumuna göre acil yardım, kira yardımı, çeşitli ayni ve nakdi yardımlar yapılır.



Bina: Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütünüdür.

Bağımsız Bölüm: Ana gayrimenkulün (binanın) ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli, bağımsız mülkiyette konu bölümleridir. (Daire)



Hasarsız binalar: Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Az hasarlı binalar: Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakıncayoktur.

Orta hasarlı binalar: Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. “Orta” hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

Ağır hasarlı binalar: Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. “Ağır“ hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.

Acil yıkılacak binalar: Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.



1- DASK’tan nasıl faydalanabilirim?

DASK sigortasının yaptırıldığı firmaya başvuru yapılarak DASK’tan faydalanılabilir.

2- Hasar tespit çalışmaları kapsamında binam incelenmedi, ne zaman incelenecek?

Hasar tespit çalışmaları için ekiplerimiz tüm mahallelerimizde çalışma yürütmektedir. Depremden sonraki ilk on gün içerisinde hasar tespit tamamlanacaktır.

3- Yardımlardan faydalanmak için hangi belgelere ihtiyaç duyulmaktadır?

Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ilinize kayıtlı vatandaşlarımızdan yardımlardan faydalanmak için herhangi bir belge istenilmemektedir.

