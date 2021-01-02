BİM'in haber sansürü talebine gazete ilanıyla tepki

Millî Gazete marketler zinciri BİM'in reklâm ilanını, haber sansürü talepleri geri çevrildiği için geri çektiğini açıklaması büyük yankı uyandırdı. Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları, Millî Gazete’nin bugünkü arka sayfasına verdiği bir ilanla dikkat çekti.

Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları, Millî Gazete'nin arka sayfasına verdiği ilanda reklâmların bir baskı aracına dönüştürülmesine tepki gösterip, basın mensuplarına destek verdi. İlan sosyal medyada da geniş yer buldu.

İşte verilen o ilan:

Millî Gazete, iki gün önceki 3. sayfasında yayımladığı ilanında, “Bir sansür girişimi. Bugün bu sayfada 'BİM reklâmı' olacaktı. Ancak reklâm verenin 'haber sansürü' taleplerinin kabul edilmemesi üzerine reklâm geri çekilmiştir. Gelişmeler, detaylarıyla birlikte ilerleyen süreçte okuyucularımızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.” denildi.

Daha sonra Millî Gazete tarafından, BİM’in ifşasına neden olan haberin “Ucuz ette hileli satış” başlıklı haber olduğu açıklandı.

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş da katıldığı TV5 canlı yayınında, “İletişim Fakültelerinde irdelenmesi gereken bir sansür metodu olarak ders kitaplarına girebilecek bir konu. Biz herhangi bir markaya bir tavır alalım diye böyle bir yayım yapmadık. Biz kamu yararını kendi menfaatimizden daha kıymetli bulduk. Bu bir ifşa değildir. Bu bir kamu yararını kendi yararından daha öncelikli tutmaktır. Burada kamunun 100 milyon TL'sini ilgilendiren bir haberle ilgili bir konu söz konusu. Bu nedenle bugün Milli Gazete'nin 3. sayfasındaki reklâm rezervasyonuyla kamu yararını yeniden hatırlattık. Gazetecilik refleksi ve duygusu devam eden meslektaşlarımızın bu konuyla ilgilenmesinin sebebi budur.” ifadelerini kullanmıştı.

“Medya üzerindeki siyasi baskı herkesin malumudur. Medyanın bağımsız olarak varlığını sürdürebilmesinin en önemli unsuru olan reklâmların da bir baskı aracına dönüştürülmeye çalışılması vicdanların kabul edemeyeceği bir durumdur. Bu bağlamda ilkeli ve doğru habercilik anlayışıyla hareket eden tüm basın mensuplarına saygıyı bir borç biliriz. Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları”

