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BİM'den yılın son kampanyası! BİM 5 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM yeni yıla sürpriz bir kampanya ile giriyor. 5 Ocak 2021 BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda hangi indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. İşte BİM'den yılbaşı sürprizleri...

GÜNDEM 31.12.2020, 12:22
BİM'den yılın son kampanyası! BİM 5 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu
BİM yeni yıl kampanya avantajları ile müşterilerinin ilgi odağı olacak...
Tüketicilerin merakla beklediği ve 5 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.
BİM yılbaşının ilk haftasına özel birbirinden sürpriz ürünler ve birbirinden farklı indirimlerle kapılarını müşterilerine açacak...
Haftanın BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden kıyafetlere kışlık giyimden çocuk tekstiline zücaciyeden elektrikli mutfak ürünlerine kadar pek çok indirimli ürün ve sürpriz bulunuyor.
Peki bu hafta BİM’de hangi ürünler var?
İşte merakla beklenen 5 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

Secret Attitude Kadın Edt 50 ml 17,90 TLYasemin Sıvı El Sabunu 250 ml 4,95 TLMaybelline Maskara 19,90 TLNaturalove Fondöten Süngeri 8,95 TLAvon Erkek Deodorant 75 ml 8,95 TLAvon Erkek Saç ve Vücut Şampuanı 250 ml 5,95 TLCapitol Şampuan 500 ml 8,95 TLCire Aseptine Vaselin 150 ml 8,95 TLCire Aseptine 3 Aşamalı Maske Kiti 6,95 TLBelinno Mega Havlu 10,90 TL

Pofu Tuvalet Kağıdı 8'li 6,75 TLMasa Aleti 9,95 TLSprey Kolonya 100 ml 6,95 TLGüldal Ultra Yoğun Çamaşır Suyu 750 ml 2,95 TLKırlangıç Ayçiçek Yağı 4 Litre 47,90 TLTorku Geleneksel Tereyağı 1 Kg 46,90 TLBeşler Dana Kangal Sucuk 300 gr 18,90 TLSek Taze Kaşar Peyniri 600 gr 19,90 TLİçim Labne 3x180 gr 19,90 TL

Kumtel Cam Ankastre Set 1.299 TLStarcom Full HD Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası 259 TLPolosmart Akü Şarj Edici 159 TLDEXIM Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TLErkek Kaşe Kaban 139 TLÇantalı Olta Takımı 149 TLKumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 79,90 TLKadın Welsoft Pijama Takımı 49,90 TL

Erkek Kışlık Oduncu Gömlek 29,90 TLErkek Oduncu Gömlek 19,90 TLErkek Trend Deri Bot 59,90 TLKaymaz Taban Paspas 13,90 TLKadın Ponponlu Ev Botu 27,90 TLKadın Termal Tayt 10,90 TLKadın Polarlı Kot Tayt 39,90 TL

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