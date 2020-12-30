BİM'den yıl sonu sürprizi! BİM 30 Aralık 2020 Aktüel ürün kataloğu!

2021 yılbaşına sayılı günler kala BİM müşterilerinin ilgisini çekecek aktüel ürünler kataloğunu yayımlandı.

2020 yılının son BİM Aktüel kampanyasında Miele Elektrikli Süpürge, Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, Bonera Berlin Düdüklü Tencere ve Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

30 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak bu kampanyada Kumtel Konvektör Isıtcı 139 TL Çift Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL'den satışa sunulacak....



Miele Elektrikli Süpürge 999 TLHeifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 799 TLHeifer Işıklı Kettle 99,90 TLPremix Meyve Presi 129 TL8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 219 TLPVC Masa Örtüsü 9,95 TLYuvarlak Tepsi 7,95 TLBonera Berlin Düdüklü Tencere 129 TLLAVA Döküm Tava 69,90 TLSahan 49,90 TL



Karnıyarık Tenceresi 189 TLBorosilikat Cam Tencere 69,90 TLBorosilikat Cam Demlik 29,90 TLNaturalove Çerezlik Seti 7 Parça 24,90 TL3 Tekerlekli Pazar Arabası 49,90 TLHeifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi 300 ml 199 TLCasilda Home Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 64,90 TLKumtel Konvektör Isıtcı 139 TLÇift Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL



