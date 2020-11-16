BİM'den yeni indirim kampanyası! 16-20 Kasım 2020 BİM aktüel kataloğu

BİM 17 ve 20 Kasım 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

BİM çıkarttığı iki ayrı katalogla müşterilerine kış mevsimine özel ürünler ve indirimler sunuyor.

BİM'in yeni hafta kataloğunda teknolojik aletlerden beyaz eşyata, kişisel bakım ürünlerinden züccaciye ürünlerine, elektrikli mutfak ürünlerinden ısıtıcıya, dekoratif ev ürünlerinden gıda ürünlerine kadar yüzlerce ürün yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Kumtel Cam Davlumbaz 269 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 379 TL

Kumtel Mini Fırın 159 TL

Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL

Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 109 TL

Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 27,90 TL

SCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TL

Çay Makinesi 149 TL

Arnica Blender Seti 199 TL

Chef’s Tava Seti 2’li 39,90 TL

Simli Saçaklı Havlu 12,90 TL

Şeffaf Dekoratif Süs 4,95 TL

Mutfak Yer Seti 2’li 19,90 TL

Şarjlı Damacana Su Pompası 27,90 TL

Melamin Büyük Kayık Tabak 9,55 TL

Melamin Orta Kayık Tabak 7,95 TL

Melamin Küçük Kayık Tabak 4,95 TL

Melamin Büyük Kase 7,95 TL

Melamin Küçük Kase 5,95 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TL

Borcam Dilimli Kek Kalıbı 29,90 TL

Borcam Yuvarlak Tepsi 34,90 TL

Borcam Kare Tepsi 34,90 TL

Paşabahçe Dondurmalık 3’lü 12,50 TL

Paşabahçe Iconic Uzun Bardak 3’lü 14,90 TL

Paşabahçe Heybeli Desenli Çay Seti 12 Parça 32,90 TL

Paşabahçe Iconic Kısa Bardak 3’lü 11,90 TL

Paşabahçe Kahve Bardağı 4’lü 24,90 TL

Paşabahçe Rose Kapaklı Büyük Elips Kavanoz 13,90 TL

Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 13,90 TL

Paşabahçe Rose Kapaklı Küçük Elips Kavanoz 11,90 TL

Paşabahçe Tuzluk Biberlik 2’li 6,95 TL

Peripella Exclusive Ütü Masası 199 TL

Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 39,90 TL

Şık Ekmek Sepeti 24,90 TL

Rose Ayaklı Metal Gövdeli Şık Saksı 27,90 TL

Rose Renk Silikon Fırça ve Spatula 14,90 TL

Rose Kaplama Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL

irpik Bakım Serumu 8 ml 27,90 TLElidor Süper Saç Kremi 170 ml 12,90 TLLedolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 29,90 TLNote Ultra Black Eyeliner 14,90 TLFlormar Kajal Liner Deep Black 8,95 TLMara Saç Maskarası 12,90 TLYüz Maskesi 4,95 TLKolojen Göz Çevresi Maskesi 30'lu 6,95 TLEl Bakım Maskesi 7,95 TLAyak Bakım Maskesi 7,95 TLAktif Karbon Siyah Burun Bandı 7,95 TLMara Kolay Manikür 150 ml 9,95 TLSimple Yüz Temizleme Jeli 150 ml 17,90 TL

Cire Aseptine Nemlendirici Bakım Kremi 30 ml 1,95 TLNeutrogena Ayak Bakım Kremi 13,90 TLNaturalove Eğimli Ayak Törpüsü 5,95 TL Nascita 3 Boyutlu Profesyonel Saç Fırçası 12,90 TLNaturalove Kurdeleli Kadife Toka 6,95 TLTaç 9,95 TLDerby Tıraş Paketi 14,90 TLSolingen Seyahat Seti 14,90 TLNaturalove Konjac Makyaj Temizleme Süngeri 6,95 TLXO Kadın Deodorant 150 ml 7,95 TLMilka Bütün Fındıklı Karamelli Çikolata 300 gr 16,50 TL

Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Kare Çikolata 100 gr 8,95 TLKahve Dünyası Bademli Kare Çikolata 100 gr 7,95 TLKahve Dünyası Antep Fıstıklı Gofret Gofrik Mini 125 gr 11,90 TL Oreo Hindistan Cevizi Kremalı Bisküvi 192 gr 8,50 TLLuppo Çikolata Dolgulu Kek Sufle 4x40 gr 7,50 TLWapps Karamelli Çikolata Kaplamalı Bisküvi 65 gr 2,50 TLDido Gofret 37 gr 1,75 TLWapps Kek 50 gr 1,45 TL Delites Bisküvi 120 gr 1,95 TLDankek Islak Kek 40 gr 1 TLLaviva Süt Dolgulu Çikolata 35 gr 1,45 TL

Deluxe Yumuşak Kurabiye 114 gr 4,95 TL9 Kat Tat Muzlu Gofret 114 gr 2,95 TLDankek Frambuazlı Rulo Kek 235 gr 5,50 TLConee Çikolata Parçalı Fındık Kremalı Külah 6x25 gr 7,50 TLMinis Bitter Çikolatalı Gofret 117 gr 7,50 TLVeni Çikolatalı Portakallı Gofret 110 gr 2,95 TLKoska Halis Tahin Helva 400 gr 9,95 TL Krispi Ketçaplı Kraker 92 gr 1,95 TL

Kumtel Cam Davlumbaz 269 TLKumtel Cam Set Üstü Ocak 379 TL Kumtel Mini Fırın 159 TLKiwi Otomatik Kahve Baharat Öğütücü 109 TLPratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 109 TLKahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 27,90 TLSCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TLHavlu 12,90 TLŞeffaf Dekoratif Süs 4,95 TLMutfak Yer Seti 2'li 19,90 TLŞarjlı Damacana Su Pompası 27,90 TLMelamin Büyük Kayık Tabak 9,55 TLMelamin Orta Kayık Tabak 7,95 TLtik Ürünler 3,45 TL

Borcam Dilimli Kek Kalıbı 29,90 TLBorcam Yuvarlak Tepsi 34,90 TL Borcam Kare Tepsi 34,90 TLPaşabahçe Dondurmalık 3'lü 12,50 TLPaşabahçe Iconic Uzun Bardak 3'lü 14,90 TLPaşabahçe Heybeli Desenli Çay Seti 12 Parça 32,90 TLPaşabahçe Iconic Kısa Bardak 3&'lü 11,90 TLPaşabahçe Kahve Bardağı 4'lü 24,90 TLPaşabahçe Rose Kapaklı Büyük Elips Kavanoz 13,90 TLPaşabahçe Yağlık / Sirkelik 13,90 TLPaşabahçe Rose Kapaklı Küçük Elips Kavanoz 11,90 TLPaşabahçe Tuzluk Biberlik 2'li 6,95 TL

Peripella Exclusive Ütü Masası 199 TLNaturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 39,90 TLŞık Ekmek Sepeti 24,90 TLRose Ayaklı Metal Gövdeli Şık Saksı 27,90 TLRose Renk Silikon Fırça ve Spatula 14,90 TLRose Kaplama Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL

