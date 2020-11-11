BİM'den efsane fırsatlar! 13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu

Elektronik ürünler, beyaz eşya, mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam kategorilerinde çok geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM yine özel fırsatlarla müşterilerin karşısında...

11.11. kampanyasıyla kaçırılmayacak fırsatlar sunan BİM geniş ürün yelpazesiyle müşterilerini bekliyor.

Haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

HP laptop, LED TV, kablosuz dikey Süpürge, cep telefonu, bilgisayar malzemeleri, züccaciye ürünleri, kışlık kadın erkek çocuk giyim ürünleri, çok amaçlı dolap ve 18 parça yemek seti...



HP 14"quot; Laptop 4.499 TLOppo A5 2020 Cep Telefonu 2.299 TLDijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready Televizyon 999 TLHeifer Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge 899 TLHP Pavilion Gaming 400 Kulaklık 199 TLHP Pavilion Gaming 400 Çanta 179 TLHP Pavilion Gaming 200 Mouse 129 TLSony Wi-C200 Bluetooth Kulaklık 149 TLPhilips Powerlife GC2990 Buharlı Ütü 259 TLFakir Şarjlı El Süpürgesi 229 TL



Şarjlı Saç Sakal Favori Düzeltici 49,90 TLKumtel Konvektör Isıtıcı 139 TLFakir Frida Saç Kurutma Makinesi 99,90 TLKatlanır Yatak 179 TLDijital Yazı Tahtası 29,90 TLPlastik Sandalye 59,90 TLKoridor Barfiksi 82x130cm 49,90 TLOval Dikiş Kutusu 9,95 TLBebek Örme Eldiven 14,90 TLKız - Erkek Çocuk Kazak 17,90 TL



Işıklı Çocuk Çizme 29,90 TLBüyük Boy Abs Valiz 115 TLOrta Boy Abs Valiz 99,90 TLKüçük Boy Abs Valiz 89,90 TLKamuflaj Sırt Çantası 39,90 TLÇok Amaçlı Dolap 229 TL Kumtel Dinamik Ankastre Set 999 TLARDEN 18 Parça Seramik Yemek Takımı 199 TLKurutmalık 59,90 TL



Naturalove Fincan ve Demlik Seti 39,90 TLBonera Çift Kulplu Cam Kapaklı Tava 28 cm 69,90 TLRAKLE Konseptli Meşrubat Bardağı 570 cc 7,50 TL

BİM 10-13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

