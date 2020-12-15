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BİM’den büyük sürpriz! BİM 18 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 18 Aralık 2020 tarihinde BİM 18 Aralık kataloğunda dikkat çeken ürünleri Dijitsu TV ve Polosmart akıllı bileklik göz çarpıyor...

GÜNDEM 15.12.2020, 12:37
BİM’den büyük sürpriz! BİM 18 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu
BİM 18 Aralık 2020 aktüel kataloğunda yer alan ürünler yayınlandı
BİM'de bu hafta aktüel ürünler arasında elektronik ürünler ilk başta yer alırken ardından züccaciye, elektrikli ev aletleri ve tekstil ürünleri yer alıyor.
Elektronik ürünlerden çocuk oyuncaklarına, beyaz eşyadan ev tekstiline birçok kategoride ürünün yer alacağı katalogda Teknoloji severleri ise Dijitsu TV ve Polosmart akıllı bileklik bekliyor.

Fakir Sport Blender ve Sürahi 199 TLFakir Yumurta Pşirme Makinesi 79 TLArnica Cyclone Elektrikli Süpürge 549 TLDijitsu 50″ Uydu Alıcılı Smart Tv 2.799 TLPerilla İki Katlı Büyük Kurutmalık 89,90 TLCasilda Home Ütü Masası 99,90 TLCasilda Home Petek Kurutmalık 13,90 TLFakir Buharlı Ütü 199 TLKumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 79,90 TLKadın – Erkek Mıknatıslı Hasır Kordonlu Saat 32,90 TL

Şemsiye 29,90 TLÇocuk Penye Yelek 14,90 TLKadın Çanta 24,90 TLÇocuk Pullu Çanta 14,90 TLÇocuk Uyku Bandı 4,95 TLÇocuk Toka Seti 13,90 TLSluban Eğlenceli Bloklar 24,90 TLSüs Limon Ağacı 9,95 TLÇim Saçlı Oyuncak 3,95 TLFigürlü Dekoratif Yastık 36×36 cm 12,90 TL

Nazlı Bebek 49,90 TLKurbağa Oyunu 5,95 TLPolosmart Akıllı Bileklik 49,90 TLKoridor Barfiksi 49,90 TLPilates ve Yoga Silindiri 39,90 TLPilates Çemberi 24,90 TLYoga / Pilates Matı 29,90 TLLoop Bant Seti 12,90 TLPilates Bandı 3’lü 17,90 TLDumbell Seti 2×2 Kg 29,90 TLDynamic Şınav Barı 2’li 24,90 TLDynamic El Egzersiz Topu 9,95 TL

Dynamic 4 Yönlü Egzersiz Seti 24,90 TLDynamic Egzersiz Çekme Kayışı 89,90 TLÇok Fonksiyonlu Gym Bar 44,90 TLDizlik 16,90 TLVoit Boks Torbası 49,90 TLPolosmart Dijital Baskül 39,90 TLLetoon Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 39,90 TLLetoon Erkek Eşofman Takımı 99,90 TLLetoon Erkek Eşofman Altı 49,90 TLKabin Tipi El Çantası 19,90 TLKumtel Duvar Tipi Cam Davlumbaz 479 TLKumtel Cam Set Üstü Ocak 389 TLKumtel Mini Fırın 169 TLFakir Kaave Express Türk Kahvesi Makinesi 279 TLBonera Vita Düdüklü Tencere Litre 99,90 TL Altın Yaldızlı Kase 3’lü 24,90 TL

Ahşap Yer Sofrası 59,90 TLKiwi Çay Makinesi 149 TLChef’s Karnıyarık Tenceresi 32 cm 69,90 TLChef’s Krep Tava 26 cm 21,90 TLBorcam Tırtıklı Kare Tepsi 19,90 TLPaşabahçe Kulplu Yuvarlak Tepsi 19,90 TLTereyağlık / Kahvaltılık 4,95 TLNaturalove Bambu Tuzluk Biberlik 29,90 TLLAV Ayda Çay Seti 12 Parça 22,90 TLLAV Ayaklı Tatlı Sunum Kasesi 3’lü 12,90 TLLAV Büyük Kase 9,95 TLKağıt Muffin Kalıbı 12’li 4,50 TLChef’s Kek Kalıbı 19,90 TL

Contalı Dikdörtgen Saklama Kabı 3’lü 14,90 TLRAKLE Dekorlu Meşrubat Bardağı 510 cc 7,50 TLMelamin Dikdörtgen Tepsi 17,90 TLMelamin Kaşıklık 6,95 TLGüpürlü Runner Seti 3’lü 24,90 TLDantelli Masa Örtüsü 150×220 cm 36,90 TLGüpürlü Çanta 38×38 cm 9,95 TLTek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TLCasilda Home Çift Kişilik Emboss Kadife Yorgan 195×215 cm 129 TLLetoon Kadın – Erkek Softshell Mont 99,90 TLKadın – Erkek Ev Terliği 19,90 TLKadın Süper Soft Pijama Takımı 69,90 TLKız – Erkek Çocuk Süper Soft Pijama Takımı 49,90 TLKadın Kadife Eşofman 29,90 TLPolar Battaniye 130×170 cm 19,90 TLKadın Wellsoft Ponponlu Patik 9,95 TLErkek Fermuarlı Oduncu Gömleği 32,50 TLKadın Pantolon Görünümlü Termal Tayt 24,90 TL
Lüks Simli Seccade 39,90 TLKadın Simli Bandana 9,95 TLEfektli Kadın Panço 19,90 TLKadın – Çocuk Hayvan Figürlü Panduf 29,90 TLErkek Wellsoft Patik – Terlik 9,95 TL

• 3840x2160 çözünürlük• DVB-C kablolu yayın alabilme• Karasal yayınları alabilme• Ram: 1.5 GB• Rom: 8 GB• 8W+8W ses çıkış gücü• Android 9.0• 4 çekirdek• 3 HDMI• 2 USB• Wi-Fi 2T2R• Ücretsiz kurulum
BİM FİYAT: 2.700 TL

POLOSMART AKILLI BİLEKLİK ÖZELLİKLERİ
• 0.96 inch TFT ekran• Ağırlık: 26 gr• Pil kapasitesi: 90 mAh• Şarj süresi: 2 saat• Bekleme süresi:15 güne kadar• Çalışma süresi: 3-4 gün• Adım sayar• Kat edilen mesafe• Kalori ölçer• Nabız ölçer• Kalp hızını öçmeye yarayan sensör sayesinde kalp atış verileri almanızı sağlar.
BİM FİYAT: 49,90 TL
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