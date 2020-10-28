BİM'den 30 Ekim'e özel indirimler! BİM aktüel kataloğunda neler var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürüyor.

BİM'den 97. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramına özel sürpriz indirimler...

Bunun yanı sıra BİM Market 30 Ekim'e özel bomba gibi ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkıyor.

