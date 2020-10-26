BİM'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanya

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürüyor.

BİM Market her zaman olduğu gibi yine bomba gibi ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkıyor.

BİM'den 97. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramına özel sürpriz indirimler...



