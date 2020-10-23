BİM'de süper Cuma süper fırsatları! İşte BİM'de günün fırsat ürünleri

Vatandaşların en çok tercih ettiği marketler zinciri olan BİM, her hafta getirdiği birbirinden indirimli ve kaliteli ürünlerle tüketicilerini memnun etmeye devam ediyor.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?

İşte doğal lezzet doğru tercihin adresi olan BİM 23 Ekim 2020 Aktüel ürünler kataloğu'nda bugün...







