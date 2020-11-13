BİM'de indirim şenliği! BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM marketler zinciri Cuma'dan Pazar'a son üç gün boyunca sürprizlerle dolu.

Müşterilerine keyifli ve uygun fiyatlarıyla harika bir alışveriş deneyimi sağlayan BİM haftanın son üç gününe harika kampanyalarla giriyor.

Peki BİM market Cuma indirimleri neler? BİM 13 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğunda bugün neler var?

BİM'de hafta sonu sizleri neler bekliyor?



BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor. Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.



BİM market bugün de efsane ürün ve kampanyalarla dolu

BİM satışlarında bugün HP laptop, LED TV, kablosuz dikey Süpürge, cep telefonu, bilgisayar malzemeleri, züccaciye ürünleri, kışlık kadın erkek çocuk giyim ürünleri, çok amaçlı dolap ve 18 parça yemek seti bulunuyor.



HP 14"quot; Laptop 4.499 TLOppo A5 2020 Cep Telefonu 2.299 TLDijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready Televizyon 999 TLHeifer Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge 899 TLHP Pavilion Gaming 400 Kulaklık 199 TLHP Pavilion Gaming 400 Çanta 179 TLHP Pavilion Gaming 200 Mouse 129 TLSony Wi-C200 Bluetooth Kulaklık 149 TLPhilips Powerlife GC2990 Buharlı Ütü 259 TLFakir Şarjlı El Süpürgesi 229 TL



Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan BİM marketlerinin bu haftaki kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında tekstil, temizlik, ev ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor.

Şarjlı Saç Sakal Favori Düzeltici 49,90 TLKumtel Konvektör Isıtıcı 139 TLFakir Frida Saç Kurutma Makinesi 99,90 TLKatlanır Yatak 179 TLDijital Yazı Tahtası 29,90 TLPlastik Sandalye 59,90 TLKoridor Barfiksi 82x130cm 49,90 TLOval Dikiş Kutusu 9,95 TLBebek Örme Eldiven 14,90 TLKız - Erkek Çocuk Kazak 17,90 TL



Işıklı Çocuk Çizme 29,90 TLBüyük Boy Abs Valiz 115 TLOrta Boy Abs Valiz 99,90 TLKüçük Boy Abs Valiz 89,90 TLKamuflaj Sırt Çantası 39,90 TLÇok Amaçlı Dolap 229 TL Kumtel Dinamik Ankastre Set 999 TLARDEN 18 Parça Seramik Yemek Takımı 199 TLKurutmalık 59,90 TL



Naturalove Fincan ve Demlik Seti 39,90 TLBonera Çift Kulplu Cam Kapaklı Tava 28 cm 69,90 TLRAKLE Konseptli Meşrubat Bardağı 570 cc 7,50 TL



