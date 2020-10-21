BİM'de indirim günleri başladı! BİM'de bugün indirimde neler var?

Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar birbirinden ucuz fiyatları ile onlarca ürünü bir araya getiren ve Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden olan BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı.

Peki bugün ve bu hafta BİM'de hangi indirimler var?

