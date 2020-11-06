BİM'de efsane Cuma! BİM 6 Kasım 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu

Tüketicilerin merakla beklediği ve bugünden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

BİM Cuma gününe özel birbirinden sürpriz ürünler ve birbirinden farklı indirimlerle kapılarını müşterilerine açıyor.

Haftanın BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden kıyafetlere kışlık giyimden çocuk tekstiline zücaciyeden elektrikli mutfak ürünlerine kadar pek çok indirimli ürüne ve sürpriz bulunuyor



İşte merakla beklenen 6 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu



Dijitsu 43″ FullHD Uydu Alıcılı Led TV 1699 TLBraun Silk-Epil Epilatör 159 TLKumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 299 TLKumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 69,90 TLFakir Erkek Bakım Seti 99,90 TLAkülü Vidalama Seti 119 TLFakir Blender Seti 269 TLFakir Ekspress Türk Kahvesi Makinesi 269 TLIşıklı Cam Kettle 99,90 TLFakir Dik Durabilen Süpürge 199 TLCam Baskül 79,90 TL



Paşabahçe 4’lü Ayaklı Şerbet Bardağı 17,90 TLNaturalove Büyük Boy Melamin Sunum Tabağı çeşitleri 10,95 TLBüyük Boy Kristal Kayık Tabağı çeşitleri 4,95 TLÇiçekli Dekoratif Süs Askısı 2,95 TLAkrilik Tepsi çeşitleri 14,90 TLAlpina 2’li Makas 14,90 TLFarklı çeşitlerde Figürlü Poşetlik 11,90 TLDekorista Masa Örtüsü 9,95 TLKapaklı Mikser Kabı 4,95 TLBisikletli Dekoratif Süs 4,50 TL



Kadın Süper Soft Pijama Takımı 57,90 TLKadın Süper Soft Mont 59,90 TLKadın Erkek Eşofman Altı 21,90 TLKadın İncili Peluş terlik 19,90 TLKadın Erkek Sabo Terlik 15,90 TLKız Erkek Çocuk Bot 39,90 TLÇocuk Bornozu 29,90 TLErkek Kadın Bornoz 49,90 TLBanyo paspas Seti 26,90 TLWelsoft Ayak Havlusu 6,95 TLPamuklu Yolluk 23,90 TLWelsoft Saç Bonesi 3,95 TLPresmix Meyve Presi 119 TLMimilos Katlanır Masa 59,90 TLPaşabahçe Yuvarlak Borcam Tepsi 25 TL



Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan 69,90 TLDesenli Tek Kişilik Yorgan 59,90 TLFarklı renk ve desenlerde Çift Kişilik Skoç Battaniye 32,90 TL Casilda Home Silikon Elyaf Yastık 15,90 TLOrtopedik Visco Yastık 39,90 TLRaf Düzenleyici 9,95 TLTay Tüyü Kanepe Örtüsü 35 TLNorth Pacific Kadın Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TLErkek Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TLÇocuk Kısa Fermuarlı Polar 29,90 TLTermal Tayt 19,90 TLDesenli Triko Tayt 15,90 TL



Piccolo Mondi Römorklu Traktör 12,90 TLPiccolo Mondi Yarış Arabası çeşitleri 13,90 TLFarklı çeşitlerde Piccolo Mondi Aksesuarlı Oyuncak Bebek 49,90 TLBaby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı 64,90 TL42 parçadan oluşan lisanslı Çerçeve Puzzle 4,95 TLLol Surprise Kız Çocuk Pijama Takımı 27,90 TLKülotlu Çorap 8,95 TLKız Çocuk SweatShirt 19,90 TLKırlent 14,90 TLKız Çocuk Welsoft Patik 7.95 TLRafadan Tayfa Lisanslı Pijama Takımı 27,90 TLEşofman Altı 17,90 TLSweatshirt 19,90 TL



Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 2,50 TL3 Basamaklı Merdiven 79,90 TLVantuzlu Tutamak 29,90 TLMermer Desenli Banyo Seti 69,90 TL6 litre kapasiteli Kapaklı Deterjanlık 9,95 TLVakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TLFarklı renklerde Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 12,90 TLCam Sıvı Sabunluk 9,95 TLOyuncak Doktor Seti 19,90 TLOyuncak Helikopter 12,90 TLLisanslı Puzzle 11,90 TLKaktüs Bloklar 23,90 TL

