BİM'de çılgın indirimler başladı! Bugün mutlaka BİM'e uğrayın

20 Kasım 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Yüzlerce ürünün yer aldığı günün kampanyasında birbirinden lezzetli süt ve şarküteri ürünleri, size zaman ve lezzet kazandıracak hazır yemek ve hazır çorbalar, her evin ihtiyacı bakliyat ve un çeşitleri, içecek, meşrubat ve çerezler kaliteli markaların imzasıyla BİM'de sizi bekliyor.

BİM 20 Kasım Aktüel Ürünler Kataloğu'nda elektronik ve teknolojik ürünler, temizlik ve gıda ile giyim ve kişisel bakım ürünleri göze çarpıyor.

Deterjan ve temizlik ürünleri, çamaşır suyu, yumuşatıcılar, kağıt havlu, peçeteler başta olmak üzere evinizin ihtiyacı olan tüm ürünler günün BİM indirimlerinde.



BİM 20 Kasım aktüel ürünler kataloğun da tekli chester koltuk, lambader, yan sehpa, modern avize, bench, elektrik süpürgesi, tv, termal tayt, nostaljik radyo, büyük ısıtıcı ve buharlı temizleme makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor.



İşte bütçe dostu BİM'in birbirinden cazip fırsat ve kampanyaları

Kumtel Cam Davlumbaz 269 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 379 TL

Kumtel Mini Fırın 159 TL

Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL

Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 109 TL

Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 27,90 TL

SCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TL

Çay Makinesi 149 TL

Arnica Blender Seti 199 TL

Chef’s Tava Seti 2’li 39,90 TL

Simli Saçaklı Havlu 12,90 TL

Şeffaf Dekoratif Süs 4,95 TL

Mutfak Yer Seti 2’li 19,90 TL



BİM aktüel ürün kataloğunda cam davlumbaz, cam set üstü ocak, termos bardaklı filtre kahve makinesi, baharat öğütücü, kahve, süt ve ayran köpürtücü, çay makinesi, sebze meyve presi, mini fırın, damacana pompası ve tek fiyat plastik ürünler raflardaki yerini aldı



Şarjlı Damacana Su Pompası 27,90 TL

Melamin Büyük Kayık Tabak 9,55 TL

Melamin Orta Kayık Tabak 7,95 TL

Melamin Küçük Kayık Tabak 4,95 TL

Melamin Büyük Kase 7,95 TL

Melamin Küçük Kase 5,95 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TL

Borcam Dilimli Kek Kalıbı 29,90 TL

Borcam Yuvarlak Tepsi 34,90 TL

Borcam Kare Tepsi 34,90 TL

Paşabahçe Dondurmalık 3’lü 12,50 TL

Paşabahçe Iconic Uzun Bardak 3’lü 14,90 TL

Paşabahçe Heybeli Desenli Çay Seti 12 Parça 32,90 TL



Paşabahçe Iconic Kısa Bardak 3’lü 11,90 TL

Paşabahçe Kahve Bardağı 4’lü 24,90 TL

Paşabahçe Rose Kapaklı Büyük Elips Kavanoz 13,90 TL

Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 13,90 TL

Paşabahçe Rose Kapaklı Küçük Elips Kavanoz 11,90 TL

Paşabahçe Tuzluk Biberlik 2’li 6,95 TL

Peripella Exclusive Ütü Masası 199 TL

Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 39,90 TL



Şık Ekmek Sepeti 24,90 TL

Rose Ayaklı Metal Gövdeli Şık Saksı 27,90 TL

Rose Renk Silikon Fırça ve Spatula 14,90 TL

Rose Kaplama Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL

