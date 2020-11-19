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BİM'de çılgın indirimler başladı! Bugün mutlaka BİM'e uğrayın
Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar çok geniş bir kitleye hitap eden BİM market yine çok konuşulacak bir kampanyaya imza attı. İşte BİM 19-20 Kasım Aktüel ürünler kataloğu..
GÜNDEM 19.11.2020, 11:27
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20 Kasım 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.
Yüzlerce ürünün yer aldığı günün kampanyasında birbirinden lezzetli süt ve şarküteri ürünleri, size zaman ve lezzet kazandıracak hazır yemek ve hazır çorbalar, her evin ihtiyacı bakliyat ve un çeşitleri, içecek, meşrubat ve çerezler kaliteli markaların imzasıyla BİM'de sizi bekliyor.
BİM 20 Kasım Aktüel Ürünler Kataloğu'nda elektronik ve teknolojik ürünler, temizlik ve gıda ile giyim ve kişisel bakım ürünleri göze çarpıyor.
Deterjan ve temizlik ürünleri, çamaşır suyu, yumuşatıcılar, kağıt havlu, peçeteler başta olmak üzere evinizin ihtiyacı olan tüm ürünler günün BİM indirimlerinde.
BİM 20 Kasım aktüel ürünler kataloğun da tekli chester koltuk, lambader, yan sehpa, modern avize, bench, elektrik süpürgesi, tv, termal tayt, nostaljik radyo, büyük ısıtıcı ve buharlı temizleme makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor.
İşte bütçe dostu BİM'in birbirinden cazip fırsat ve kampanyaları
Kumtel Cam Davlumbaz 269 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 379 TL
Kumtel Mini Fırın 159 TL
Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL
Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 109 TL
Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 27,90 TL
SCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TL
Çay Makinesi 149 TL
Arnica Blender Seti 199 TL
Chef’s Tava Seti 2’li 39,90 TL
Simli Saçaklı Havlu 12,90 TL
Şeffaf Dekoratif Süs 4,95 TL
Mutfak Yer Seti 2’li 19,90 TL
BİM aktüel ürün kataloğunda cam davlumbaz, cam set üstü ocak, termos bardaklı filtre kahve makinesi, baharat öğütücü, kahve, süt ve ayran köpürtücü, çay makinesi, sebze meyve presi, mini fırın, damacana pompası ve tek fiyat plastik ürünler raflardaki yerini aldı
Şarjlı Damacana Su Pompası 27,90 TL
Melamin Büyük Kayık Tabak 9,55 TL
Melamin Orta Kayık Tabak 7,95 TL
Melamin Küçük Kayık Tabak 4,95 TL
Melamin Büyük Kase 7,95 TL
Melamin Küçük Kase 5,95 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TL
Borcam Dilimli Kek Kalıbı 29,90 TL
Borcam Yuvarlak Tepsi 34,90 TL
Borcam Kare Tepsi 34,90 TL
Paşabahçe Dondurmalık 3’lü 12,50 TL
Paşabahçe Iconic Uzun Bardak 3’lü 14,90 TL
Paşabahçe Heybeli Desenli Çay Seti 12 Parça 32,90 TL
Paşabahçe Iconic Kısa Bardak 3’lü 11,90 TL
Paşabahçe Kahve Bardağı 4’lü 24,90 TL
Paşabahçe Rose Kapaklı Büyük Elips Kavanoz 13,90 TL
Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 13,90 TL
Paşabahçe Rose Kapaklı Küçük Elips Kavanoz 11,90 TL
Paşabahçe Tuzluk Biberlik 2’li 6,95 TL
Peripella Exclusive Ütü Masası 199 TL
Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 39,90 TL
Şık Ekmek Sepeti 24,90 TL
Rose Ayaklı Metal Gövdeli Şık Saksı 27,90 TL
Rose Renk Silikon Fırça ve Spatula 14,90 TL
Rose Kaplama Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL
Yüzlerce ürünün yer aldığı günün kampanyasında birbirinden lezzetli süt ve şarküteri ürünleri, size zaman ve lezzet kazandıracak hazır yemek ve hazır çorbalar, her evin ihtiyacı bakliyat ve un çeşitleri, içecek, meşrubat ve çerezler kaliteli markaların imzasıyla BİM'de sizi bekliyor.
BİM 20 Kasım Aktüel Ürünler Kataloğu'nda elektronik ve teknolojik ürünler, temizlik ve gıda ile giyim ve kişisel bakım ürünleri göze çarpıyor.
Deterjan ve temizlik ürünleri, çamaşır suyu, yumuşatıcılar, kağıt havlu, peçeteler başta olmak üzere evinizin ihtiyacı olan tüm ürünler günün BİM indirimlerinde.
BİM 20 Kasım aktüel ürünler kataloğun da tekli chester koltuk, lambader, yan sehpa, modern avize, bench, elektrik süpürgesi, tv, termal tayt, nostaljik radyo, büyük ısıtıcı ve buharlı temizleme makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor.
İşte bütçe dostu BİM'in birbirinden cazip fırsat ve kampanyaları
Kumtel Cam Davlumbaz 269 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 379 TL
Kumtel Mini Fırın 159 TL
Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL
Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 109 TL
Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 27,90 TL
SCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TL
Çay Makinesi 149 TL
Arnica Blender Seti 199 TL
Chef’s Tava Seti 2’li 39,90 TL
Simli Saçaklı Havlu 12,90 TL
Şeffaf Dekoratif Süs 4,95 TL
Mutfak Yer Seti 2’li 19,90 TL
BİM aktüel ürün kataloğunda cam davlumbaz, cam set üstü ocak, termos bardaklı filtre kahve makinesi, baharat öğütücü, kahve, süt ve ayran köpürtücü, çay makinesi, sebze meyve presi, mini fırın, damacana pompası ve tek fiyat plastik ürünler raflardaki yerini aldı
Şarjlı Damacana Su Pompası 27,90 TL
Melamin Büyük Kayık Tabak 9,55 TL
Melamin Orta Kayık Tabak 7,95 TL
Melamin Küçük Kayık Tabak 4,95 TL
Melamin Büyük Kase 7,95 TL
Melamin Küçük Kase 5,95 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TL
Borcam Dilimli Kek Kalıbı 29,90 TL
Borcam Yuvarlak Tepsi 34,90 TL
Borcam Kare Tepsi 34,90 TL
Paşabahçe Dondurmalık 3’lü 12,50 TL
Paşabahçe Iconic Uzun Bardak 3’lü 14,90 TL
Paşabahçe Heybeli Desenli Çay Seti 12 Parça 32,90 TL
Paşabahçe Iconic Kısa Bardak 3’lü 11,90 TL
Paşabahçe Kahve Bardağı 4’lü 24,90 TL
Paşabahçe Rose Kapaklı Büyük Elips Kavanoz 13,90 TL
Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 13,90 TL
Paşabahçe Rose Kapaklı Küçük Elips Kavanoz 11,90 TL
Paşabahçe Tuzluk Biberlik 2’li 6,95 TL
Peripella Exclusive Ütü Masası 199 TL
Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 39,90 TL
Şık Ekmek Sepeti 24,90 TL
Rose Ayaklı Metal Gövdeli Şık Saksı 27,90 TL
Rose Renk Silikon Fırça ve Spatula 14,90 TL
Rose Kaplama Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
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