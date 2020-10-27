BİM'de bugün neler var? 27-29 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

Hesaplı-Alışveriş'in adresi BİM'de günün benzersiz ürün seçenekleri, fiyatları ve kampanyaları sizleri bekliyor...

Her yaşa ve her tarza hitap eden binlerce ürünüyle tüketicileri karşılayan BİM bu hafta da dopdolu...

Peki perakende sektörünün önemli kurumlarından olan BİM'de bu hafta neler var?









