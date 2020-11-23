BİM'de bu hafta efsane kampanya! BİM Aktüel 24 Kasım 2020 Kataloğu

BİM marketler zinciri yeni haftaya bambaşka indirimlerle giriyor.

23 Kasım'dan itibaren başlayan BİM indirimler serisi 27 Kasım’a kadar devam edecek.

24 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu avantajları ile çok konuşulacak.



Pril Bulaşık Makinesi Tableti 70’li 39,90 TLQueen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 16’lı 19,90 TLTursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 4310 ml 34,90 TLVernel Konsantre Yumuşatıcı 2×1440 ml 29,90 TLHypo Çamaşır Suyu 4 Litre 7,95 TLDixi Yüzey Temizleyici 5 Litre 19,90 TLDesto Eko Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Litre 16,90 TLMarc Banyo/ Mutfak Temizleyici 750 ml 9,95 TLÇekmece Dolap Kokusu 5,95 TLWellnax WC Blok 4,95 TLAraç Kokusu 6,95 TL



Mr.Green Bulaşık Süngeri 10’lu 3,95 TLMr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 5’li 19,90 TLMr.Green Perforeli Bez 20’li 7,95 TLApaks Organik Kulak Çubuğu 200’lü 4,95 TLJenny&Willy Organik Bebek Kulak Çubuğu 60’lı 3,95 TLApaks Organik Makyaj Temizleme Pedi 80’li 4,50 TLDeep Fresh Antibakteriyel Islak Mendil 15’li 1,50 TLDeep Fresh Antibakteriyel Sıvı Sabun 1 Litre 10,90 TL



Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 6700 mAh 109 TLDuracell Pil Şarj Aleti + 4 Pil 89,90 TLDuracell AA Şarjlı Kalem Pil 2’li 22,90 TLDuracell AAA Şarjlı İnce Pil 2’li 22,90 TLDuracell AA Kalem Pil 10’lu 24,90 TLDuracell AAA İnce Pil 10’lu 24,90 TLDuracell 2025 Düğme Pil 3’lü 12,90 TLDuracell 2032 Düğme Pil 3’lü 12,90 TLDuracell 9V Pil 11,90 TL



Duracell İşitme Cihazı Pilleri 6’lı 14,90 TLDoğuş Gurme Siyah Çay 1 Kg 29,90 TLDerya Zeytinyağlı Ton Balığı 2×150 gr 18,90 TLAmasya Et Yemeklik Pastırma 200 gr 16,90 TLPınar Dana Uzun Sosis 210 gr 9,95 TLNamet Piliç Füme 50 gr 1,75 TLPolonez Hindi Salam 110 gr 3,50 TLNevbağ Keçi Boynuzu / Karadut / Hurma Özü 640 gr 13,90 TLBahçıvan Laktozsuz Labne 300 gr 9,95 TLDoğa Kova Tuzlu Tereyağı 900 gr 44,90 TLCupido Loops Tahıl Gevreği 450 gr 6,95 TLKelly’s Çikolata Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği 280 gr 6,95 TLBuono Belçika Çikolatası 5,95 TL



Lokum Atölyesi Meyveli Puf Lokum 5,95 TLBuono Rulo Gofret Parçacıklı Karamelli Beyaz Çikolata 60 gr 5,95 TLSimbat Çıtlatılmış Tuzlu Kabuklu Kavrulmuş Fındık 400 gr 15,95 TLPink Panda Vanilyalı Pembe Gofret 4×100 gr 4,95 TLParty Ballı Hardallı Mısır Cipsi 300 gr 4,95 TLMinis Fındık Kremalı Mini Gofret 120 gr 4,95 TLMeray Tuzlu Kıbrıs Ay Çekirdeği 400 gr 6,50 TLLush Espresso / Fıstık Kremalı Bisküvi 160 gr 3,95 TL

