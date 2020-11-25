BİM'de benzersiz indirim günleri! 27 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu

BİM'de 27-04 Kasım arasında gerçekleşecek efsane BİM Cuma indirimlerini kaçırmayın.

Elektronikten tekstile, ev ürünlerinden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden zücaciye ürünlerine kadar bir çok ürün avantajlı fiyatlarıyla bugün BİM'de...

27 Kasım 2020 BİM Market kampanyasında neler var beraber bakalım...

Onlarca kitap, teknoloji ürünü, ev eşyası, gıda zücaciye ve daha fazlası BİM indirim kampanyalarında....

HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 TLHP 15.6″ Odyssey Çanta 199 TLTaşınabilir SSD Hafıza 256 GB 249 TLGaming Klavye 69,90 TLPolosmart Gaming Mouse Seti 39,90 TLHP Combo 300 Kablosuz Klavye Mouse Seti 199 TLAnker A3331 Kablosuz Kulaklık 249 TLJabra Elite 651 Tam Kablosuz Kulaklık 499 TLHP H2800 Stereo Klaklık 99,90 TLPolosmart Pro Kulaklık 109 TL

Hamotoech 10.1″ Tablet 799 TLBilicra Akıllı Çocuk Saati 499 TLPolosmart Akıllı Saat 159 TLPolosmart Smartlife Akıllı Bileklik 79,90 TLPUBG Fanlı & Powerbanklı Joystick 39,90 TLPolosmart Vücut Analiz Baskülü 79,90 TLSmart Drone Corby Zoom Pro CX007 199 TLKaraoke Mikrofon ve Işıklı Küre Seti 79,90 TL

Kütahya Porselen 18 Parça Nano Dekor Yemek Takımı 149 TLBonera Çok Amaçlı XL Döküm Tava 119 TLTefal Cook N Clean Wok Tava 28 cm 119 TLHeifer Kırmızı Düdüklü Çelik Çaydanlık 2,5 Litre 99,90 TLNaturalove Altınyaldızlı Standlı Kupa Seti 4’lü 69,90 TLNaturalove Bambu Satndlı Fincan Seti 6’lı 89,90 TLNaturalove Bambu 12 Parça Mutfak Seti 59,90 TLÇift Kişilik İpek Yorgan 195×215 cm 179 TLİpek Yastık 50×70 cm 79,90 TLKumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 69,90 TLKadın Kapüşonlu Flanel Sabahlık 69,90 TLKadın Polar Pijama Takımı 39,90 TLKadın – Erkek Termal İçlik Takım 46,90 TLÇocuk Bot 29,90 TLTermal Mest 21,90 TL

