BİM, Mısır ve Fas'tan çekiliyor mu?

Türkiye’nin en büyük indirim marketi zinciri olan BİM, mağazalarının kapanma tehdidi altında olduğu Fas’tan ve Mısır’dan çekilmeye hazırlanıyor.

BİM, Mısır ve Fas’taki yatırımları için stratejik opsiyonları gözden geçireceğini duyurdu.

BİM’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Fas ve Mısır’da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerle ilgili olarak stratejik opsiyonlarının araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla yeni bir görevlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada bu konuda İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk Dortluoğlu’nun yetkilendirildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre iki bağlı ortaklığın toplam cirosu şirket konsolide cirosunun yüzde 6,3’üne tekabül ediyor.

BİM’in Fas’ta 500’e yakın mağazası ve 3000’e yakın çalışanı bulunuyor.

BİM’e yönelik Fas Ticaret Bakanı, market zincirine sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmesini, aksi takdirde BİM mağazalarını kapatabileceğini söylemişti.

Fas geçtiğimiz günlerde Türkiye’den bin 200 ürüne yönelik yüzde 90 ek vergi getirmişti.

