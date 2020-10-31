BİM hafta sonu aktüel kataloğunda neler var? İşte yeni indirimler...

BİM alışveriş gündemine damga vuracak yepyeni indirimlerle hafta sonuna damgasını vurdu

BİM yeni haftada indirimlerle satışını yapacağı ürünlerini 6 Kasım 2020 BİM yeni aktüel kataloğu ile duyurdu.

Hafta sonu ve yeni haftada yine dikkat çeken indirimler var.



Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 4.399 TL

Polosmart Çantalı Jump Starter 299 TL

Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 119 TL

Kiwi Dikiş Makinesi 369 TL

Araç İçi Havalı Yatak 159 TL

Full HD Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası 189 TL

Contigo Termos 1200 ml 199 TL

Contigo Termos 740 ml 179 TL

Kütahya Porselen 51 Parça Altın Fileli Rölyefli Yemek Takımı 369 TL

Hisar Optima Granit Tava Seti 2'li 79,90 TL

Hisar Optima Sahan Seti 119 TL



Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 299 TL

Dijitsu 43″ Full HD Uydu Alıcılı Tv 1.699 TL

Braun Silk-epil Epilatör 159 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı 199 TL

Kumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 69,90 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 99,90 TL

3 Basamaklı Merdiven 79,90 TL

PRO Akülü Vidalama Seti 119 TL

Cam Baskül 79,90 TL

Kadın – Erkek Bornoz 49,90 TL



Çocuk Bornozu 29,90 TL

Fakir Venta Blender Seti 269 TL

Fakir Kaave Express Türk Kahvesi Makinesi 269 TL

Işıklı Cam Kettle 99,90 TL

Mimilos Katlanır Masa 59,90 TL

Presmix Meyve Presi 119 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL

Desenli Tek Kişilik Yorgan 155×215 cm 59,90 TL

Desenli Çift Kişilik Yorgan 195×215 cm 69,90 TL

Ortapedik Visco Yastık 39,90 TL



Çift Kişilik Skoç Battaniye 180×220 cm 32,90 TL

Tek Kişilik Skoç Battaniye 150×200 cm 29,90 TL

Termal Tayt 19,90 TL

Kadın – Erkek Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL

Çocuk Kısa Fermuarlı Polar 29,90 TL

Kadın – Erkek Hasır Kordonlu Kol Saati 35 TL

LOL Kız Çocuk Pijama Takımı

LOL Kız Çocuk Tayt 17,90 TL

LOL Kız Çocuk Wellsoft Patik 7,95 TL

Rafadan Tayfa Pijama Takımı 27,90 TL

