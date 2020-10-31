BİM hafta sonu aktüel kataloğunda neler var? İşte yeni indirimler...
BİM bu hafta sonu alışverişte hafta sonuna damga vuracak indirimlerle tüketicilerin karşısına çıktı. Peki BİM 31Ekim 6 Kasım kataloğunda bu hafta neler var?
GÜNDEM 31.10.2020, 10:07
BİM alışveriş gündemine damga vuracak yepyeni indirimlerle hafta sonuna damgasını vurdu
BİM yeni haftada indirimlerle satışını yapacağı ürünlerini 6 Kasım 2020 BİM yeni aktüel kataloğu ile duyurdu.
Hafta sonu ve yeni haftada yine dikkat çeken indirimler var.
Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 4.399 TL
Polosmart Çantalı Jump Starter 299 TL
Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 119 TL
Kiwi Dikiş Makinesi 369 TL
Araç İçi Havalı Yatak 159 TL
Full HD Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası 189 TL
Contigo Termos 1200 ml 199 TL
Contigo Termos 740 ml 179 TL
Kütahya Porselen 51 Parça Altın Fileli Rölyefli Yemek Takımı 369 TL
Hisar Optima Granit Tava Seti 2'li 79,90 TL
Hisar Optima Sahan Seti 119 TL
Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 299 TL
Dijitsu 43″ Full HD Uydu Alıcılı Tv 1.699 TL
Braun Silk-epil Epilatör 159 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 199 TL
Kumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 69,90 TL
Fakir Erkek Bakım Seti 99,90 TL
3 Basamaklı Merdiven 79,90 TL
PRO Akülü Vidalama Seti 119 TL
Cam Baskül 79,90 TL
Kadın – Erkek Bornoz 49,90 TL
Çocuk Bornozu 29,90 TL
Fakir Venta Blender Seti 269 TL
Fakir Kaave Express Türk Kahvesi Makinesi 269 TL
Işıklı Cam Kettle 99,90 TL
Mimilos Katlanır Masa 59,90 TL
Presmix Meyve Presi 119 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL
Desenli Tek Kişilik Yorgan 155×215 cm 59,90 TL
Desenli Çift Kişilik Yorgan 195×215 cm 69,90 TL
Ortapedik Visco Yastık 39,90 TL
Çift Kişilik Skoç Battaniye 180×220 cm 32,90 TL
Tek Kişilik Skoç Battaniye 150×200 cm 29,90 TL
Termal Tayt 19,90 TL
Kadın – Erkek Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL
Çocuk Kısa Fermuarlı Polar 29,90 TL
Kadın – Erkek Hasır Kordonlu Kol Saati 35 TL
LOL Kız Çocuk Pijama Takımı
LOL Kız Çocuk Tayt 17,90 TL
LOL Kız Çocuk Wellsoft Patik 7,95 TL
Rafadan Tayfa Pijama Takımı 27,90 TL
BİM yeni haftada indirimlerle satışını yapacağı ürünlerini 6 Kasım 2020 BİM yeni aktüel kataloğu ile duyurdu.
Hafta sonu ve yeni haftada yine dikkat çeken indirimler var.
Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 4.399 TL
Polosmart Çantalı Jump Starter 299 TL
Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 119 TL
Kiwi Dikiş Makinesi 369 TL
Araç İçi Havalı Yatak 159 TL
Full HD Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası 189 TL
Contigo Termos 1200 ml 199 TL
Contigo Termos 740 ml 179 TL
Kütahya Porselen 51 Parça Altın Fileli Rölyefli Yemek Takımı 369 TL
Hisar Optima Granit Tava Seti 2'li 79,90 TL
Hisar Optima Sahan Seti 119 TL
Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 299 TL
Dijitsu 43″ Full HD Uydu Alıcılı Tv 1.699 TL
Braun Silk-epil Epilatör 159 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 199 TL
Kumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 69,90 TL
Fakir Erkek Bakım Seti 99,90 TL
3 Basamaklı Merdiven 79,90 TL
PRO Akülü Vidalama Seti 119 TL
Cam Baskül 79,90 TL
Kadın – Erkek Bornoz 49,90 TL
Çocuk Bornozu 29,90 TL
Fakir Venta Blender Seti 269 TL
Fakir Kaave Express Türk Kahvesi Makinesi 269 TL
Işıklı Cam Kettle 99,90 TL
Mimilos Katlanır Masa 59,90 TL
Presmix Meyve Presi 119 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL
Desenli Tek Kişilik Yorgan 155×215 cm 59,90 TL
Desenli Çift Kişilik Yorgan 195×215 cm 69,90 TL
Ortapedik Visco Yastık 39,90 TL
Çift Kişilik Skoç Battaniye 180×220 cm 32,90 TL
Tek Kişilik Skoç Battaniye 150×200 cm 29,90 TL
Termal Tayt 19,90 TL
Kadın – Erkek Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL
Çocuk Kısa Fermuarlı Polar 29,90 TL
Kadın – Erkek Hasır Kordonlu Kol Saati 35 TL
LOL Kız Çocuk Pijama Takımı
LOL Kız Çocuk Tayt 17,90 TL
LOL Kız Çocuk Wellsoft Patik 7,95 TL
Rafadan Tayfa Pijama Takımı 27,90 TL
28°
parçalı az bulutlu
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Namaz Vakti 31 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
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|Akşam
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|Yatsı
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|O
|P
|1. Alanyaspor
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|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Karagümrük
|7
|11
|4. Kasımpaşa
|7
|11
|5. Galatasaray
|6
|10
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Başakşehir
|6
|7
|11. Beşiktaş
|5
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
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|7
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|6
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|5
|6
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|7
|5
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|5
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|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|6
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Balıkesirspor
|8
|10
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Wolverhampton
|7
|13
|4. Aston Villa
|5
|12
|5. Leicester City
|6
|12
|6. Tottenham
|6
|11
|7. Leeds United
|6
|10
|8. Southampton
|6
|10
|9. Crystal Palace
|7
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
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|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Cádiz
|8
|14
|3. Real Madrid
|6
|13
|4. Granada
|6
|13
|5. Villarreal
|7
|12
|6. Atletico Madrid
|5
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|8
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3
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