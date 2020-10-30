BİM aktüel 30 Ekim ürünleri! BİM'de cuma sürprizi...

Her Cuma merakla beklenen BİM aktüel ürünler katalog ürünleri bugün satışa çıktı

Bu sabah satışa sunulacak ürünler arasında birbirinden ilginç ürünler var



Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 4.399 TL

Polosmart Çantalı Jump Starter 299 TL

Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 119 TL

Kiwi Dikiş Makinesi 369 TL

Araç İçi Havalı Yatak 159 TL

Full HD Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası 189 TL

Contigo Termos 1200 ml 199 TL

Contigo Termos 740 ml 179 TL



Kütahya Porselen 51 Parça Altın Fileli Rölyefli Yemek Takımı 369 TL

Hisar Optima Granit Tava Seti 2'li 79,90 TL

Hisar Optima Sahan Seti 119 TL

Hisar Optima Granit Karnıyarık Tenceresi 79,90 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 35 TL

Chef's Meyve Bıçağı 6'lı 16,90 TL

Ekmeklik 27,90 TL

Tekerlekli Saklama Kutusu 59,90 TL



Zenker Taşıma Kapaklı Kek Kalıbı 39,90 TL

Zenker Baton ve Dilimli Kek Kalıbı 19,90 TL

Belli Desenli Kase 3'lü 19,90 TL

Rakle Dekorlu Çay Seti 39,90 TL

Ayaklı Metal Dekoratif Şık Saksı 27,90 TL

Paşabahçe Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 25 TL

Salata Kurutucusu 16,90 TL

Erzak Kabı 8,95 TL

Örgü Çantası 8,95 TL



Letoon Erkek Tam Fermuarlı Muline Sweat 39,90 TL

Letoon Erkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 35 TL

Kadın Termal Tayt 12,90 TL

Çocuk Termal Tayt 7.95 TL

Erkek Klasik Deri Ayakkabı 59,90 TL

Gezer Kadın / Erkek Kışlık Terlik 11,90 TL

Singer El Dikiş Makinesi 59,90 TL

Ören Bayan Trend Cake Batik Yumak 10,90 TL



Ören Bayan Favori Batik Yumak 3'lü 16,90 TL

Ören Bayan Kitty Baby Yumak 16,90 TL

Amigurumi El Örmesi Kiti 2'li 29,90 TL

Büyük Ayıcık Amigurumi Kiti 29,90 TL

Örgü Aparat Seti 9,95 TL

Çelik Misinalı Şiş 2,95 TL

Örgü Şiş 2'li 2,95 TL Makara Seti 10'lu 6,95 TL

Şiş Kutusu 2,95 TL

Silikon Saplı Tığı 7'li 19,90 TL

Kadife Havlu Kanaviçe Kiti 50x85 cm 19,90 TL

Kadife Havlu Kanaviçe Kiti 30x45 cm 9,95 TL

Büyük Boy Kanaviçe Kiti 17,90 TL

Küçük Boy Kanaviçe Kiti 15 TL

Ponpon Aparat Seti 4'lü 9,95 TL

Nakış Kasnağı Seti 2'li 19,90 TL

Punch İğne Seti 3'lü 27,90 TL

Polyester İpliği 20 gr 1,50 TL

Yazma 10,90 TL

Kontür Ölçer 39,90 TL

Kartopu Yumak Çeşitleri 3,50 TL

Bambu Örgü Şişi 10,90 TL

Patronlu Dikiş Kitapları 11,90 TL

Örgü Sepeti 5,95 TL



Şarjlı Mini Vidalama Seti 179 TL

Silikon Tabancası 25 TL

Kapaklı Oyuncak Kutusu 12,90 TL

Marvel Figürler 29,90 TL

Çek Bırak Mini Uçak / Tank 4'lü 29,90 TL

Altını Islatan Melis Bebek 49,90 TL

Dede Süper Bambu Çubuklar 39,90 TL

Karma Kutu Oyunları 29,90 TL

Polis / İtfaiye / Yarış Garaj Oyun Setleri 19,90 TL

Kumbara 2,95 TL

Balon 8'li 3,95 TL



Ahşap Denge Oyunu 12,90 TL

Tek Fiyat Karma Oyuncaklar 11,90 TL

Puzzle 2'li 11,90 TL

Hafıza Oyunu 9,95 TL

Karma Hobi Kitapları 8,50 TL

Büyük Boy Hobi Kitapları 13,50 TL

Seri Kitaplar 19,90 TL

Dijital Kompresör 199 TL

Autoware Kompresör 99,90 TL

Oto Koltuk Minderi 2'li 75 TL

Profesyonel Çok Fonksiyonlu Fener Çakı 29,90 TL



Oto Kauçuk Paspas 45 TL

Geleneksel Oto Minder Seti 15 TL

2 USB'li Araç Şarjı & Hava Nemlendirici 59,90 TL

Araç İçi Çakmak Çoklayıcı 19,90 TL

Oto Boyun Yastığı 2'li 19,90 TL

Sensörlü Wireless Şarj ve Telefon Tutucu 59,90 TL

Direksiyon Çevirme Topuzu 25 TL

Oto İçi Saat 19,90 TL

Tampon Koruyucu Bant 12,90 TL

Kaydırmaz Mat 11,90 TL

Oto Bardak Tutucu 15 TL



Arka Koltuk Telefon Tutucu ve Askı 15 TL

Vakumlu Araç İçi Telefon Tutucu 14,90 TL

Radyatör Antifirizi 19,90 TL

Oto Cam Suyu 13,45 TL

Tek Fiyat Oto Ürünleri 9,95 TL

Tek Fiyat Oto Kışlık Bakım Ürünleri 8,95 TL



