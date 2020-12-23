BİM 2020'ye efsane kampanyalarla veda ediyor!

2021 için son haftaya girildi.

Yeni bir yıla öncesinde BİM 2020 yılının son kataloğu olan BİM 30 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayınlandı.

23-30 Aralık tarihleri arasında BİM Mağazalarında elektronikten tekstile, ev tekstil ürünlerinde küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden zücaciye ürünlerine kadar bir çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yılın bu son aktüel ürünler kataloğunda Elektrikli Süpürge, Kettle, Meyve Presi, Dolap, ev tekstil ürünleri, mutfak gereçleri ve oyuncaklar uygun fiyatlarla satışa sunacak.



Miele Elektrikli Süpürge 999 TLHeifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 799 TLHeifer Işıklı Kettle 99,90 TLPremix Meyve Presi 129 TL8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 219 TLPVC Masa Örtüsü 9,95 TLYuvarlak Tepsi 7,95 TLBonera Berlin Düdüklü Tencere 129 TL



LAVA Döküm Tava 69,90 TLSahan 49,90 TLKarnıyarık Tenceresi 189 TLBorosilikat Cam Tencere 69,90 TLBorosilikat Cam Demlik 29,90 TLNaturalove Çerezlik Seti 7 Parça 24,90 TL3 Tekerlekli Pazar Arabası 49,90 TL



Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi 300 ml 199 TLCasilda Home Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 64,90 TLKumtel Konvektör Isıtcı 139 TLÇift Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL



BİM 23 Aralık Aktüel Ürünler kataloğu yayınlandı. Son teknoloji televizyon modelleri, cep telefonları, ısıtıcılar, süpürgeler kampanyalı fiyat avantajıyla yalnızca BİM de.

Dijitsu 65 İnç Uydu Alıcılı Smart Led Tv 2.799 TLFakir Erkek Bakım Seti 169 TLFakir Saç Düzleştirici 69 TLHeifer Saç Kurutma Makinesi 69 TLHeifer Dik Durabilen Süpürge 169 TLTefal Buhar Kazanlı Ütü 899 TLKumtel Çift Taraflı Isıtıcı 129,90 TL4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 229 TLAksesuar ve Takı Dolabı 159 TLBez 3 Gözlü Dolap 69,90 TLÇok Amaçlı Büyük Kutu 19,90 TL



1 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek BİM 23 Aralık 2020 aktüel kataloğu bir çok avantajlı ürün müşterilerini bekliyor olacak.

BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünü Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led TV.

Çekmece Düzenleyici 7,95 TLBaskılı Hurç 7,95 TLTekerlekli 2’li Askılık 69,90 TLElektronik Tırnak Bakım Seti 29,90 TLLambader 199 TLMobil Akustik Gramafon 189 TLDekoratif 3’lü Dekoratif Ahşap Fener 99,90 TLKaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 7,95 TL



23-30 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu'nda ayrıca Tefal Buhar Kazanlı Ütü, Fakir Erkek Bakım Seti, 4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap ve Güral Porselen 18 Parça Rölfeyli Yemek Takımı gibi aktüel ürünler de cazip fiyatları ile raflardaki yerini alacak.



Premier Elektronik Tırnak Bakım Seti 29,90 TLStanley Outdoor Termos 1,3 Litre 299 TLBonera 5 Parça Professional Tencere Seti 189 TLGüral Porselen 18 Parça Rölfeyli Yemek Takımı 99,90 TLBonera 6 Parça Omega Çelik Omlet Seti 149 TLHisar Optima Çelik Çaydanlık 129 TLSCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TL



Fakir Rhapsody Blender Seti 229 TLÇelik Karnıyarık Tenceresi 99,90 TLTefal Cook N Clean Tava 32 cm 99,90 TLKare Borcam 22,90 TLMelamin Büyük Kare Tabak 8,50 TLKırmızı Dekoratif Cam Şamdan 3'lü 69,90 TLAloe Vera Çift Kişilik Yorgan 139 TLKadın Süper Soft Sabahlık 69,90 TL

