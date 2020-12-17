BİM 18-25 Kasım 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM'de bugünden itibaren geçerli olacak 18-25 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

25 Aralık 2020 indirimlerine kadar devam edecek BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda bu hafta Dijitsu 50" Uydu Alıcılı Smart TV dikkat çekiyor.

Dijitsu 50" TV'nin fiyatı ise 2.799 TL olacak.

BİM Market mağazalarında 18 - 24 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada ayrıca Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Fakir Buharlı Ütü, Kumtel Duvar Tipi Cam Davlumbaz ve Kiwi Çay Makinesi gibi aktüel ürünler de avantajlı fiyatlarla müşterilerinin ilgisini çekecek.



Dijitsu 50" Uydu Alıcılı Smart Tv 2.799 TLPerilla İki Katlı Büyük Kurutmalık 89,90 TLFakir Buharlı Ütü 199 TLKumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 79,90 TLFakir Sport Blender ve Sürahi 199 TLFakir Yumurta Pşirme Makinesi 79 TLArnica Cyclone Elektrikli Süpürge 549 TLCasilda Home Ütü Masası 99,90 TLCasilda Home Petek Kurutmalık 13,90 TLKadın - Erkek Mıknatıslı Hasır Kordonlu Saat 32,90 TL



Şemsiye 29,90 TLÇocuk Penye Yelek 14,90 TLKadın Çanta 24,90 TLÇocuk Pullu Çanta 14,90 TLÇocuk Uyku Bandı 4,95 TLÇocuk Toka Seti 13,90 TLSluban Eğlenceli Bloklar 24,90 TLSüs Limon Ağacı 9,95 TLÇim Saçlı Oyuncak 3,95 TLFigürlü Dekoratif Yastık 36x36 cm 12,90 TLNazlı Bebek 49,90 TLKurbağa Oyunu 5,95 TL



Polosmart Akıllı Bileklik 49,90 TLKoridor Barfiksi 49,90 TLPilates ve Yoga Silindiri 39,90 TLPilates Çemberi 24,90 TLYoga / Pilates Matı 29,90 TLLoop Bant Seti 12,90 TLPilates Bandı 3'lü 17,90 TLDumbell Seti 2x2 Kg 29,90 TLDynamic Şınav Barı 2'li 24,90 TLDynamic El Egzersiz Topu 9,95 TLDynamic 4 Yönlü Egzersiz Seti 24,90 TLDynamic Egzersiz Çekme Kayışı 89,90 TL



Çok Fonksiyonlu Gym Bar 44,90 TLDizlik 16,90 TLVoit Boks Torbası 49,90 TLPolosmart Dijital Baskül 39,90 TLLetoon Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 39,90 TLLetoon Erkek Eşofman Takımı 99,90 TLLetoon Erkek Eşofman Altı 49,90 TLKabin Tipi El Çantası 19,90 TLKumtel Duvar Tipi Cam Davlumbaz 479 TLKumtel Cam Set Üstü Ocak 389 TLKumtel Mini Fırın 169 TLFakir Kaave Express Türk Kahvesi Makinesi 279 TL



Bonera Vita Düdüklü Tencere Litre 99,90 TL Altın Yaldızlı Kase 3'lü 24,90 TLAhşap Yer Sofrası 59,90 TLKiwi Çay Makinesi 149 TLChef's Karnıyarık Tenceresi 32 cm 69,90 TLChef's Krep Tava 26 cm 21,90 TLBorcam Tırtıklı Kare Tepsi 19,90 TLPaşabahçe Kulplu Yuvarlak Tepsi 19,90 TLTereyağlık / Kahvaltılık 4,95 TLNaturalove Bambu Tuzluk Biberlik 29,90 TLLAV Ayda Çay Seti 12 Parça 22,90 TLLAV Ayaklı Tatlı Sunum Kasesi 3'lü 12,90 TLLAV Büyük Kase 9,95 TL



Kağıt Muffin Kalıbı 12'li 4,50 TLChef's Kek Kalıbı 19,90 TLContalı Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 14,90 TLRAKLE Dekorlu Meşrubat Bardağı 510 cc 7,50 TLMelamin Dikdörtgen Tepsi 17,90 TLMelamin Kaşıklık 6,95 TLGüpürlü Runner Seti 3'lü 24,90 TLDantelli Masa Örtüsü 150x220 cm 36,90 TLGüpürlü Çanta 38x38 cm 9,95 TLTek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TLCasilda Home Çift Kişilik Emboss Kadife Yorgan 195x215 cm 129 TLLetoon Kadın - Erkek Softshell Mont 99,90 TLKadın - Erkek Ev Terliği 19,90 TLKadın Süper Soft Pijama Takımı 69,90 TLKız - Erkek Çocuk Süper Soft Pijama Takımı 49,90 TLKadın Kadife Eşofman 29,90 TLPolar Battaniye 130x170 cm 19,90 TLKadın Wellsoft Ponponlu Patik 9,95 TLErkek Fermuarlı Oduncu Gömleği 32,50 TLKadın Pantolon Görünümlü Termal Tayt 24,90 TLLüks Simli Seccade 39,90 TLKadın Simli Bandana 9,95 TLEfektli Kadın Panço 19,90 TLKadın - Çocuk Hayvan Figürlü Panduf 29,90 TLErkek Wellsoft Patik - Terlik 9,95 TL

