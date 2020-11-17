BİM 17 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu! BİM'den kış kampanyası

BİM 17 Kasım 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Kış mevsimine özel ürünler ve indirimler yer aldığı BİM 17 Kasım 2020 Aktüel ürünler kataloğunda yine yok yok...

Kişisel bakım ürünlerinden züccaciye ürünlerine, elektrikli mutfak ürünlerinden ısıtıcıya, dekoratif ev ürünlerinden gıda ürünlerine kadar yüzlerce ürünün yer alacağı BİM'de bu hafta yine bomba gibi indirimler olacak.



Makyaj Aynası Aydınlatması 27,90 TLXO EDT Erkek Parfüm 22,90 TLXO EDT Kadın Parfüm 22,90 TLKaş / Kirpik Bakım Serumu 8 ml 27,90 TLElidor Süper Saç Kremi 170 ml 12,90 TLLedolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 29,90 TLGolden Rose Dudak Koruyucu 9,95 TLGolden Rose Pudra Silky Touch 11,50 TL



Note Lipgloss 12,90 TLNote Sculpt Maskara 19,90 TLNote Ultra Black Eyeliner 14,90 TLFlormar Kajal Liner Deep Black 8,95 TLMara Saç Maskarası 12,90 TLYüz Maskesi 4,95 TLKolojen Göz Çevresi Maskesi 30'lu 6,95 TLEl Bakım Maskesi 7,95 TLAyak Bakım Maskesi 7,95 TLAktif Karbon Siyah Burun Bandı 7,95 TLMara Kolay Manikür 150 ml 9,95 TLSimple Yüz Temizleme Jeli 150 ml 17,90 TLCire Aseptine Nemlendirici Bakım Kremi 30 ml 1,95 TLNeutrogena Ayak Bakım Kremi 13,90 TLNaturalove Eğimli Ayak Törpüsü 5,95 TLNascita 3 Boyutlu Profesyonel Saç Fırçası 12,90 TLNaturalove Kurdeleli Kadife Toka 6,95 TLTaç 9,95 TL



Okey Prezervatif 17,90 TLDerby Tıraş Paketi 14,90 TLSolingen Seyahat Seti 14,90 TLNaturalove Konjac Makyaj Temizleme Süngeri 6,95 TLXO Kadın Deodorant 150 ml 7,95 TLMilka Bütün Fındıklı Karamelli Çikolata 300 gr 16,50 TLKahve Dünyası Antep Fıstıklı Kare Çikolata 100 gr 8,95 TLKahve Dünyası Bademli Kare Çikolata 100 gr 7,95 TLKahve Dünyası Antep Fıstıklı Gofret Gofrik Mini 125 gr 11,90 TL Oreo Hindistan Cevizi Kremalı Bisküvi 192 gr 8,50 TLLuppo Çikolata Dolgulu Kek Sufle 4x40 gr 7,50 TLWapps Karamelli Çikolata Kaplamalı Bisküvi 65 gr 2,50 TLDido Gofret 37 gr 1,75 TLWapps Kek 50 gr 1,45 TL



Delites Bisküvi 120 gr 1,95 TL Dankek Islak Kek 40 gr 1 TLLaviva Süt Dolgulu Çikolata 35 gr 1,45 TLDeluxe Yumuşak Kurabiye 114 gr 4,95 TL9 Kat Tat Muzlu Gofret 114 gr 2,95 TLDankek Frambuazlı Rulo Kek 235 gr 5,50 TLConee Çikolata Parçalı Fındık Kremalı Külah 6x25 gr 7,50 TLMinis Bitter Çikolatalı Gofret 117 gr 7,50 TLVeni Çikolatalı Portakallı Gofret 110 gr 2,95 TLKoska Halis Tahin Helva 400 gr 9,95 TLKrispi Ketçaplı Kraker 92 gr 1,95 TL









Kumtel Cam Davlumbaz 269 TLKumtel Cam Set Üstü Ocak 379 TL Kumtel Mini Fırın 159 TLKiwi Otomatik Kahve Baharat Öğütücü 109 TLPratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 109 TLKahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 27,90 TLSCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TLÇay Makinesi 149 TLArnica Blender Seti 199 TLChef's Tava Seti 2'li 39,90 TL Simli Saçaklı Havlu 12,90 TLŞeffaf Dekoratif Süs 4,95 TLMutfak Yer Seti 2'li 19,90 TL



Şarjlı Damacana Su Pompası 27,90Melamin Büyük Kayık Tabak 9,55 TLMelamin Orta Kayık Tabak 7,95 TLMelamin Küçük Kayık Tabak 4,95 TLMelamin Büyük Kase 7,95 TLMelamin Küçük Kase 5,95 TLTek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TLBorcam Dilimli Kek Kalıbı 29,90 TLBorcam Yuvarlak Tepsi 34,90 TL Borcam Kare Tepsi 34,90 TLPaşabahçe Dondurmalık 3'lü 12,50 TLPaşabahçe Iconic Uzun Bardak 3'lü 14,90 TLPaşabahçe Heybeli Desenli Çay Seti 12 Parça 32,90 TLPaşabahçe Iconic Kısa Bardak 3''lü 11,90 TL Paşabahçe Kahve Bardağı 4'lü 24,90 TLPaşabahçe Rose Kapaklı Büyük Elips Kavanoz 13,90 TLPaşabahçe Yağlık / Sirkelik 13,90 TLPaşabahçe Rose Kapaklı Küçük Elips Kavanoz 11,90 TLPaşabahçe Tuzluk Biberlik 2'li 6,95 TL Peripella Exclusive Ütü Masası 199 TLNaturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 39,90 TLŞık Ekmek Sepeti 24,90 TLRose Ayaklı Metal Gövdeli Şık Saksı 27,90 TLRose Renk Silikon Fırça ve Spatula 14,90 TLRose Kaplama Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL ",

