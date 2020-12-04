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Bill Gates'ten yeni iddia: 4-5 ay çok acımasız geçecek!
Koronavirüs salgınını çıkarttığı iddialarıyla oldukça konuşulan Bill Gates salgınla ilgili yeni iddialar ortaya attı. Bill Gates gerekli önlemler alınmazsa 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini söyledi.
GÜNDEM 04.12.2020, 16:47
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Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü insanlara mikroçip takmak amacıyla kasten dünyaya yaydığı iddia edilen Microsoft'un kurucusu Bill Gates salgınla ilgili yeni iddialar ortaya attı.
TV kanalı NBC'ye röportaj veren Bill Gates, salgından korunmak için gösterilen çabanın artırılmaması durumunda gelecek 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini ifade etti. Gates, aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişimin yaşanacağını vurgularken, ABD'nin de 2021 baharına kadar normale dönebileceğini iddia etti.
Aşılardan elde edilen başarılı sonuçlara dair verilerin Kovid-19 aşısı yaptırma konusunda kararsız kişiler için ikna edici olduğunu uman Gates, insanların salgında ki davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi, maske ve mesafe uyarısını yineledi.
TV kanalı NBC'ye röportaj veren Bill Gates, salgından korunmak için gösterilen çabanın artırılmaması durumunda gelecek 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini ifade etti. Gates, aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişimin yaşanacağını vurgularken, ABD'nin de 2021 baharına kadar normale dönebileceğini iddia etti.
Aşılardan elde edilen başarılı sonuçlara dair verilerin Kovid-19 aşısı yaptırma konusunda kararsız kişiler için ikna edici olduğunu uman Gates, insanların salgında ki davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi, maske ve mesafe uyarısını yineledi.
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