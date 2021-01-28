Bill Gates’ten yeni 'felaket senaryosu'

Koronavirüs salgını sürecinde komplo teorilerinin bir numaralı ismi olan Microsoft’un kurucusu, ABD’li milyarder Bill Gates, uyarılarına devam ediyor.

Yıllar önce yaptığı konuşmalarda salgını öngören Gates, bu kez dünyanın Covid-19’dan onlarca kat daha kötü bir salgınla karşı karşıya kalabileceği yönünde karamsar bir tahminde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre Gates, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte "Şu anki salgın korkunç, ancak bir sonraki salgın onlarca kez daha kötü olabilir" ifadesini kullandı ve "dünyanın gelebilecek pandemiye hâlâ hazır durumda olmadığı" uyarısında bulundu.

Aynı zamanda modern tıbbın ve bilimin başarılarına dikkat çeken Gates, "Koronavirüs salgını beş yıl önce patlak vermiş olsaydı aşıları bu kadar hızlı geliştirmek pek de mümkün olmazdı" vurgusunu yaptı.

ABD’li milyarder daha önce Kovid-19 salgınında yaşananları örnek göstererek bir sonraki salgının engellenmesi için küresel önlemleri ve dev yatırımları içeren bir strateji planı açıklamıştı.

Planında bilimin gelişmesi, çok sayıda test ve yeni salgınları haber verecek küresel bir alarm sistemi için milyarar yatırmanın mantıklı olacağını düşünen Gates, dev bir ilk müdahale kadrosu kurulması gerektiğini de ifade etmişti.

