Bill Gates'ten yeni bir koronavirüs tarihi! Salgın ne zaman bitecek

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs aşısının vurulmaya başladıktan sonra bile salgının belirli süre devam edeceğini söyledi.

Vakfıyla aşılama çabalarına milyonlar bağışlayan Gates, ABD'nin ve dünyanın 2022 sonrasına kadar normale dönmeyeceğini söyledi.

Aşılamanın yeterli miktarda yapılamaması durumunda bu hastalığın tekrar görüleceğini belirten Gates, bazı önlemlerle 12 ila 18 ay sonra hastalıktan kurtulunabileceğini kaydetti.

ABD'de kapanma gibi bir dizi önlemleri öneren Gates'in açıklamaları bazı Amerikalıları kızdırdı.

