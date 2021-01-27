Bill Gates'ten 'mikroçip teorisi' açıklaması:Korkunç teorilerden...

Teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs salgını sürecinde kendisi ile ilgili iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan Gates, kendisi ve ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Antonhy Fauci ile ilgili sosyal medyada paylaşılan milyonlara "çılgın komplo teorilerinin" büyük olasılıkla salgının yarattığı korku ortamı sebebiyle yayıldığını düşündüğünü söyledi.



Söz konusu iddiaların sosyal medya aracılığıyla yayılmasına dikkat çeken Gates, "Kimse bu korkunç teorilerde Fauci ve benim yer alacağını tahmin edemezdi" dedi.

Komplo teorilere insanların inanmasına şaşıran Gates, "İnsanlar buna gerçekten inanıyor mu? Bu konuda gerçekten araştırma yapmalı ve insanların davranışlarına nasıl etki ettiğini araştırmalıyız. Bunu azaltmak için neler yapabileceğimizi anlamalıyız" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Joe Biden ve yeni yönetimin göreve gelmesine sevindiğini söyleyen Gates, "Biden'ın seçtiği ekibinin sağlık kriziyle mücadelesi için heyecanlıyım. ABD'nin DSÖ'ye yeniden katılması ve Dr. Fauci'nin işin başında olmasından çok memnunum" dedi.



Dr. Fauci ve Gates'in, salgını insanları kontrol etmeye çalışmak için yarattıkları, salgından maddi çıkar elde etmek istedikleri ve aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştirecekleri teorileri ortaya atılmıştı.

