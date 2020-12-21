Bill Gates'ten korona aşısı açıklaması: 2021'de 6 aşı hazır olabilir
Singapur'da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali'nde Bill Gates, 2021'in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs aşısının hazır olacağını açıkladı.
GÜNDEM 21.12.2020, 20:21
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ( Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates koronavirüs için geliştirilen aşılara Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde konuştu.
Yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum” diyen Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer- BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.
Yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum” diyen Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer- BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.
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