Bill Gates'ten flaş aşı açıklaması! Normalleşme için tarih verdi
Koronavirüs salgınında ismi sık sık gündeme gelen ABD'li işadamı Bill Gates, aşı kapsamında normalleşmeye dair önemli bir açıklama yaptı.
GÜNDEM 05.12.2020, 04:58
Amerikalı iş insanı Bill Gates, koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin yaptığı açıklamada ABD'de hayatın normalleşmesi için tarih verdi.
Amerikan NBC kanalına konuşan Bill Gates, salgınla mücadelede gelecek 4-5 ayın zorlu geçeceği konusunda uyardı.
Aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişim yaşanacağını vurgulayan Gates, geliştirilen aşı ve tedavi yöntemleri sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi. Maske ve fiziksel mesafe uyarısını yineledi.
Bill Gates, koronavirüs aşı çalışmaları için çok sayıda şirkete milyonlarca dolarlık yatırım yapmıştı.
Amerikan NBC kanalına konuşan Bill Gates, salgınla mücadelede gelecek 4-5 ayın zorlu geçeceği konusunda uyardı.
Aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişim yaşanacağını vurgulayan Gates, geliştirilen aşı ve tedavi yöntemleri sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi. Maske ve fiziksel mesafe uyarısını yineledi.
Bill Gates, koronavirüs aşı çalışmaları için çok sayıda şirkete milyonlarca dolarlık yatırım yapmıştı.
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