Bill Gates yine felaket tellallığı yaptı:

CNN International'a konuşan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay corona virüs salgınının en kötü dönemi olabilir. Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü (IHME), 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

2015 yılında koronavirüsü bildiğini söyleyen Gates, " ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken hayatını kaybedenlerin sayısının daha yüksek olacağından söylemiştim. Virüs her geçen gün daha ölümcül olabilir. Henüz en kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünya ekonomisine zararı beş yıl önceki tahminlerimden çok daha kötü" diye konuştu.

Tüm aşıların üretim kapasitesini arttırmasını savunan Bill Gates, "Önümüzdeki aylarda birçok aşı kullanım onay alacak. Üretim daha da kolaylaşacak” şeklinde konuşurken Trump’ın Moderna aşısını sadece ABD’de kullanılmasını onaylayan yasaya ise ”Biz de Alman aşısından faydalanacağız. ABD diğer ülkelerin çalışmalarından yararlandı. Bu nedenle tamamen bencil olmamalıyız" ifadesini kullandı.

ABD'nin eski başkanları Bill Clinton, George Bush ve Barack Obama gibi aşıyı gönüllü olarak halkın önünde yaptırabileceğini söyleyen Gates, bunun kamuoyunun aşıya güvenini artıracağını belirtirken "Ben de aynısını yapacağım. Sıram geldiğinde yan çizmeyeceğim. Zamanı geldiğinde aşıyı görünür bir şekilde yaptıracağım. Çünkü hastalığı başkalarına geçirmemek herkes için en iyisi" diye konuştu.

