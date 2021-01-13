Bilim Kurulu'ndan son dakika aşı takvimi toplantısı
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18.00'de aşı takvimini görüşmek üzere toplanacak.
GÜNDEM 13.01.2021, 18:15
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı takvimini görüşmek üzere toplanacak.Türkiye'nin aşı takvimi işliyor. Çinli SinoVac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına yapıldı.
Acil Kullanım Onayı verilmesi durumunda Türkiye'de aşılama başlayacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bu kez aşının test sonuçlarını ve aşılama çalışmalarını görüşmek üzere toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı saat 18.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başlayacak.
Toplantının ardından aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalar bekleniyor.
Acil Kullanım Onayı verilmesi durumunda Türkiye'de aşılama başlayacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bu kez aşının test sonuçlarını ve aşılama çalışmalarını görüşmek üzere toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı saat 18.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başlayacak.
Toplantının ardından aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalar bekleniyor.
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