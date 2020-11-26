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Bilim Kuruluna istifa çağrısı: Kararları siyaset veriyor

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin istifa etmesi gerektiğini, kararları siyasetin verdiğini savundu.

GÜNDEM 26.11.2020, 16:58
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Bilim Kuruluna istifa çağrısı: Kararları siyaset veriyor
CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Mezarlıklar Müdürlüğü verilerine göre, şehirde mart ve nisan aylarında 1 önceki yılın aynı dönemine göre defnedilenlerin sayısının 400 fazla olduğunu söyledi.
Ankara'da temmuzda 2 bin 789, ağustosta 3 bin 341, eylül ayında 4 bin 69, ekimde 3 bin 716 kişinin defnedildiğini dile getiren Ünsal, iktidarın milleti kandırdığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 25 Kasım'da verileri açıklarken vaka sayısını da açıklamak zorunda kaldığını ve durumun vahametinin ortaya çıktığını savunan Ünsal, verilere göre Türkiye'nin dünyada üçüncü sıraya yükseldiğini ifade etti.
300 milyon nüfuslu ABD'nin birinci, 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan'ın ikinci sırada yer aldığını belirten Ünsal, "83 milyon nüfuslu Türkiye pandemide üçüncü sırada. Avrupa'daysa herkesi solladık. Bir tek solladığımız alan sağlıkta vaka sayısı. Açıklanan sayı 28 bin 351." dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarını eleştiren Ünsal, "Bilim Kurulu istifa etmeli, hekimlik onurunu yerle bir ettiler. Kararları siyaset veriyor. Ülkemizde yaşananların tek sorumlusu iktidar. Siyasi iktidardan kurtulmadıkça bu ülke de kurtulamaz, vatandaşları da refaha eremez." değerlendirmelerinde bulundu.
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