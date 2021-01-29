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Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için tarih verdi ve uyardı

Normalleşme adımlarını görüşen Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için tarih verdi. Okulların açılması için oluşması gereken şartları değerlendiren Bilim Kurulu kritik tarih için tavsiye kararı aldı.

GÜNDEM 29.01.2021, 02:05
Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için tarih verdi ve uyardı
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eğitim kuruluşlarının açılış tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs  Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.
İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.

Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.
Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.
Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayısının hala yüksek olmasından dolayı, toplumdaki normalleşme için şu an erken denildi. Mutant virüs de Bilim Kurulu'nun gündemindeydi. Bilim Kurulu üyeleri mutasyon için yakından takip kararı çıktı.
Toplantıda koronavirüs aşısının mutant virüse etkili karşı etkileri de konuşuldu ve yapılan henüz bu konuyla ilgili araştırmalar olmadığından aşının mutasyona karşı olumlu etkileri öngörülere dayandırıldı.
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