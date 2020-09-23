Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere uyarı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları koronavirüs salgını konusunda uyarmaya devam ediyor. Sigara kullanımının virüsün yayılmasını kolaylaştırdığını belirten Özlü, "Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, birlikte sigara içme kültürünün yaygın olduğunu belirterek, "Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor. Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor" dedi.

Özlü, paylaşımının devamında, "Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor. Bu dönemde sigaradan vazgeçmek en doğrusu" ifadelerini kullandı.

