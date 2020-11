Bilim Kurulu Üyesi'nden önemli uyarı! 'Test sonucu çıkana kadar...'

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de pandemi açısından genel durumun iyiye gitmediğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Yavuz, "Genel durum tabii ki iyi gitmiyor. Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu nedenle hepimiz çok hasta olmamak için karşımızdakini de hasta etmemek için önlem almaya devam etmek zorundayız. Bize başvuran hastalardan da gördüğümüz kadarıyla bulaşma en fazla aile içi ve işyeri gibi ortamlarda oluyor. Ama her iki durumda da belirleyici olan 'maskesiz' bir şekilde kapalı ortamda, kişilerin birbirleriyle yakın temas kurması. Örneğin iş yerinde yemek yerken sıklıkla maskelerini çıkarıyor. Temasa dikkat edilmezse risk artıyor. Veya mesela sigara meselesi konuşuluyor. Dışarıda niye yasaklandı vesaire. Dışarıya birlikte sigaraya çıkarıyorlar, oysa sigara içerken ağzınızdaki nefesi de dışarıya üflüyorsunuz. Yakın temas ettiğiniz zaman da karşınızdakine bulaşma olasılığı artıyor" ifadelerini kullandı.



Büyük tehlike dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, "Bir de buralarda maskelerin de çıktığını düşünürsek çok riskli hale geliyor gerçekten. O nedenle bu dönemde başka insanlarla, maskesiz bir şekilde görüşmemeye özen göstermek zorundayız. Şu aşamada, en yakınımızdaki insan bile olsa, aynı evde yaşamıyorsak, iş arkadaşımız olabilir, akrabamız olabilir, asla maskesiz hiç kimseyle temas etmemek zorundayız. Hele ki kapalı ortamda uzun süre, asla maskesiz bir şekilde bulunmamalıyız. Maskenizi indirdiğiniz anda kimden olursa olsun enfekte olabilirsiniz" diye konuştu.



İşe giderken toplu taşıma kullanan vatandaşların buna mecbur olduğuna da değinen Prof. Dr. Yavuz, "Bir insana tabii ki toplu taşıma kullanma diyemezsiniz. Toplu taşımada araç sayıları artırılabilir mi? Evet bunlar teknik konular ama o kalabalıkları ne kadar azaltırsak bizim açımızdan, özellikle bu kış döneminde enfeksiyonun bu kadar artış gösterdiği süreçte çok önemli. Tabii esnek mesai konusu var bir de. Esnek mesai her yerde tam olarak uygulanmaya başlanmadı diye biliyorum. Belki yarım saat bile fark etse çalışma saatlerinde, kalabalıkların azaltılması açısından çok büyük fark yaratır. Yönetsel düzenlemelerin bu nedenle çok daha dikkatli yapılması gerekiyor bu dönemde. Toplu taşımada da kalabalık bile olsa maskenin indirilmemesi, hastalıktan korunmada oldukça etkili olacaktır. Ben kendim de eğer toplu taşıma kullanacaksam, kalabalıkta mesafeyi de koruyamadığım için maskeme özellikle dikkat ediyorum. Kızım mesela şu an toplu taşıma kullanıyor, o da o şekilde korunuyor. Burnun özellikle açıkta kalmaması, burnu açıkta bir yolcu varsa mutlaka uyarılması gerekli" diye konuştu. Şu anda genel bir yasak uygulaması olamadığı için insan hareketlerinin ne kadar fazla kısıtlanabilirse o kadar riskin azaltılabileceğine de değinen Prof. Dr. Yavuz, 65 yaş üstündekilere getirilen kısıtlamaların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek "O nedenle de kalabalıklaşmayı azaltacak birtakım önlemler alınmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.