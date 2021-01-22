Bilim Kurulu üyesinden mutasyonlu virüs uyarısı: Endişe verici

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, İngiltere ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede görülen mutasyonlu virüsün vakaları artışına neden olabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

İngiltere'deki artışlarından mutasyona uğramış virüslerin sorumlu tutulduğunu ifade eden Kayıpmaz, "Ocak, şubat ve mart aylarında hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği, bireylerin kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçireceği göz önünde bulundurulursa maske, mesafe ve temizlik temelinde 14 kurala sıkı sıkıya bağlı kalınmalı. Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılık özelliği doğrultusunda, tedbirlere daha sıkı sarılmak gerekiyor.Bu nedenle mutasyonlu virüs, tedbirleri daha da önemli hale getiriyor" dedi.

Ayrıca havaların soğumasının diğer üst solunum yolu hastalıkları açısından da riski beraberinde getirdiğini vurgulayan Kayıpmaz, bu günlerde grip, nezle, zatürre gibi sağlık sorunlarının da yaşanmamasının birey sağlığının korunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanları üzerindeki yükün farklı sağlık sorunları ile artırılmaması gerektiğini ifade eder salgında yaklaşık bir yıllık sürenin geride bırakıldığını, etkisi sürdüğü için kısıtlamaların devamının hayati önem taşıdığını vurgulayan Kayıpmaz, "Bu süreçte elbette esnafımız müşterilerinden, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okullarından ayrı kalmanın sıkıntısını yaşıyor olsa da sağlık ve insan hayatı söz konusu olduğunda akan sular durmak zorunda" değerlendirmesinde bulundu.

