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Bilim Kurulu üyesinden mutasyon açıklaması: Daha ürkütücü tarafı şu...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüslere karşı aşıların bağışıklık etkisi yapıp yapmadığına dair önemli bir açıklama yaptı.

GÜNDEM 03.02.2021, 10:03
Bilim Kurulu üyesinden mutasyon açıklaması: Daha ürkütücü tarafı şu...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs aşılarının mutasyonlu virüse yakalanmış kişiler üzerindeki etkisi hakkında açıklamada bulundu.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Özlü, mutasyonlu virüsün daha ağır semptomlar gösterdiğini belirterek “Özellikle şu anda bütün dünyada mutasyona uğramış virüsle ilgili bir endişe var. Gerek İngiltere, Güney Afrika, gerekse Brezilya’da izole edilen varyantlar yeni virüsün daha hızlı yayıldığını gösteriyor. Son zamanlarda özellikle bunun yanında daha ağır hastalıklara neden olduğu ve daha ölümcül seyrettiği yönünde de bilgiler gelmeye başladı. Nitekim İngiltere’deki ölüm sayıları 100 bini geçti. Güney Afrika’da gençlerde de hastalığın görüldüğü ve hatta çocukların da hastalığa yakalandıkları yönünde. Hatta hastalığın daha ağır semptomlar gösterdiği yönünde gözlemler yapıldı. Biz genellikle bu virüsün çocuklarda çok görülmediği, görülse dahi az semptomatik şekilde hafif atlatıldığını biliyorduk. Ama bunun da değiştiğini görüyoruz” dedi.

Koronavirüs salgını kaspmında alınan tedbirlere uyulması vurgusu yapan Prof. Dr. Özlü, “Daha ürkütücü taraf ise aşı ile sağlanan bağışıklıktan ve hastalığı geçirenlerde oluşan bağışıklıktan da mutasyonlu virüsün kurtulabileceği yönünde. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Bu bilgileri bir araya getirdiğimiz zaman, bu varyantların bütün dünyada yeniden bir başa dönüş, tekrar bir küresel salgını tetikleyebileceği yönünde endişeler var. Nitekim Avrupa’da baktığınız zaman İngiltere başta olmak üzere bütün tedbirlere rağmen yani kısıtlamalarda bir gevşeme olmamasına rağmen salgının arttığını ve kontrol altına alınamadığını görüyoruz. Vaka sayıları bir türlü düşmüyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bizim de bu mutasyonlu virüsle ilgili dikkatli olmamız çok önem arz ediyor. Dolayısı ile şu anda Türkiye’de alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında ciddi bir şekilde düşüş var. Ama yine de yeterli değil. Giderek maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor. Değişik illerde mutasyonlu virüs taşıyan kişiler tespit ediliyor. Bu da bizde de benzer bir artış trendinin olacağı anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda var” diye konuştu.
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