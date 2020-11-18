Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama: Herkes hazır olsun!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yeni alınan koronavirüs tedbirleri sonrası çarpıcı uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, cuma günü yürürlüğe girmek üzere hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasaklandı.



Alınan önlemlerin 7 ila 10 gün sonra sonuçlarını vereceğini söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara,“Sayılar o kadar yükseldi ki çocukların okula gidişine de engel olmaya başlıyor” dedi.

"Bir kişi neredeyse 3 kişiye bulaştırıyor" diyen Kara,“Odalara girip camları kapatmaya başladığımızda sayılarda yükselme oldu. Şu anda Türkiye'deki görüntü şunu gösteriyor. Bir kişi neredeyse 3 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu sayı birin altına indiremezsek rakamlar yukarı gidecektir. Sokağa çıktığınızda herkesin maskesini takması, herkesin aradaki bir metre mesafeyi koruması, lokantada sadece yemek yerken, o da çapraz oturarak…” değerlendirmesinde bulundu.



Havaların soğumasıyla lokanta ve kafelerde oturma süreleri söyleyen Prof. Dr. Ateş Kara, “Rakamsal değerleri söyleyebilme şansım yok. Açık havadaydık, virüsün bulaşma şansı azdı. Kış aylarında ısı düştüğünde bu süre birkaç dakikaya düşüyor. Yaz aylarında Ankara'daki vakaların büyük bir kısmının düğün mevsimi ile ilişkili olduğunu gördük. Ankara'da insanlar sokakta maskeye dikkat ediyordu ama bir araya geldiklerinde lokanta, kafelerde oturma süreleri uzamıştı. Temaslıları incelediğimizde buraların odak olduğunu gördük” dedi.



“Rakam hala yükselmeye devam ediyorsa burada çok daha sıkı herkesin sürekli evde kaldığı, sadece gıda servisinin yapıldığı bir ortam yaratılır” diyen Kara, “Ama bu kararları hep beraber uygularsak rakam hızla düşer. Bu etkiyi aldığımız kararların etkisini en erken 7 ila 10 gün içinde görmeye başlarız. Toplum olarak yüzde 95 uyumu üzerine çıkmamız lazım ki... Şu anda uyumumuz yüzde 50 ila 60'lar arasında” dedi



“Rakam hala yükselmeye devam ediyorsa burada çok daha sıkı herkesin sürekli evde kaldığı, sadece gıda servisinin yapıldığı bir ortam yaratılır” diyen Kara, “Ama bu kararları hep beraber uygularsak rakam hızla düşer. Bu etkiyi aldığımız kararların etkisini en erken 7 ila 10 gün içinde görmeye başlarız. Toplum olarak yüzde 95 uyumu üzerine çıkmamız lazım ki... Şu anda uyumumuz yüzde 50 ila 60'lar arasında” diyerek sözlerini noktaladı.

