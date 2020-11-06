Bilim Kurulu Üyesi'nden dikkat çeken uyarı! "Sakın yapmayın"
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, vatandaşlara dikkat çeken uyarıda bulundu.
GÜNDEM 06.11.2020, 00:02
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından vatandaşlara dikkat çeken uyarıları yaptı.
Sosyal medya hesabından İstanbul'daki vatandaşlara koronavirüs uyarısında bulunan Serap Şimşek Yavuz, şu paylaşımı yaptı:
"İstanbul'da COVID hastanelerine her gün binden fazla COVID şüpheli hasta geliyor,önemli bir kısmı pozitif çıkıyor. Zorunlu olmayanlar evde kalsın, kapalı-kalabalık ortamlara girmesin, misafir kabul etmesin, misafirliğe gitmesin, en fazla 1-2 insanla,açık havada,mesafeli görüşsün.Zorunlu olanlar diğer insanlarla bir arada olduğu sürece ağzını ve burnunu kapatan bir maske taksın ve maskesini asla çıkarmasın, mümkün olan en az kalabalık ve en az kapalı ortamda dursun, tercihen tek başına ve açık havada yemek yesin, bulunduğu ortamda camı açık tutsun."
Sosyal medya hesabından İstanbul'daki vatandaşlara koronavirüs uyarısında bulunan Serap Şimşek Yavuz, şu paylaşımı yaptı:
"İstanbul'da COVID hastanelerine her gün binden fazla COVID şüpheli hasta geliyor,önemli bir kısmı pozitif çıkıyor. Zorunlu olmayanlar evde kalsın, kapalı-kalabalık ortamlara girmesin, misafir kabul etmesin, misafirliğe gitmesin, en fazla 1-2 insanla,açık havada,mesafeli görüşsün.Zorunlu olanlar diğer insanlarla bir arada olduğu sürece ağzını ve burnunu kapatan bir maske taksın ve maskesini asla çıkarmasın, mümkün olan en az kalabalık ve en az kapalı ortamda dursun, tercihen tek başına ve açık havada yemek yesin, bulunduğu ortamda camı açık tutsun."
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